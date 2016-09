Sapkowski odbierze nagrodę podczas konwentu World Fantasy, który odbywać się będzie w dniach od 27 do 30 października w Columbus w Ohio. Co roku festiwalowi jurorzy przyznają dwie honorowe nagrody.

Oprócz Sapkowskiego wyróżniono także Davida G. Hartwella, cenionego amerykańskiego wydawcę. Nagrody są przyznawane od 1975 roku.

Sapkowski to przykład pisarza, który zdobył popularność właściwie bez udziału krytyki literackiej. To czytelnicy dostrzegli w stworzonym przez niego Wiedźminie, Geralcie z Rivii, kultowego bohatera. Dla krytyków literackich Sapkowski długo pozostawał niezrozumiałym fenomenem, łódzkim handlowcem z branży futrzarskiej i tekstylnej, który niespodziewanie wdarł się na szczyty list bestsellerów i to nie tylko w Polsce.

Pisać zaczął w wieku czterdziestu lat, jak sam mówi, "z potrzeby odreagowania rzeczywistości". Geralt zjawił się po raz pierwszy w opowiadaniu nadesłanym na drugi literacki konkurs "Fantastyki", w grudniu 1986 r. Czterdziestoletni autor miał już na koncie zwycięstwa w różnorodnych konkursach literackich, m.in. na opowiadanie o tematyce wędkarskiej. Czytelnicy "Fantastyki" od razu poznali się na tej literaturze, domagali się następnych opowiadań, jeden przysłał nawet tysiąc złotych z prośbą o przekazanie nagrody autorowi.

Opowiadanie "Wiedźmin" nadesłane na konkurs miesięcznika "Fantastyka" przyniosło mu główną nagrodę i stało się początkiem najpierw cyklu opowiadań o wiedźminie Geralcie, a potem sagi dziejącej się w fantastycznym "neverlandzie". Geralt Sapkowskiego to postać bliska współczesnemu czytelnikowi emocjonalnie - skomplikowana i niejednoznaczna. Białowłosy mutant używający eliksirów i zaklęć, które dają w walce nadludzką sprawność, pogromca potwornych strzyg, wampirów i wilkołaków, ale jednocześnie pełen goryczy, świadomy swej odmienności, często przeżywający kryzys swego wiedźmińskiego powołania.

Sapkowski jest najczęściej po Lemie tłumaczonym polskim autorem fantastyki. Szczególną popularnością jego proza cieszy się w Czechach i Rosji. Wielkim powodzeniem cieszy się też stworzona na podstawie powieści o Wiedźminie gra komputerowa.