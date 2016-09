Inspiracją dla tej inicjatywy była polska wersja serialu audio "Krzyżacy", która miała swoją premierę w kwietniu tego roku – powiedział PAP Krzysztof Czeczot, reżyser i producent polskiego audiobooka "Krzyżacy" oraz współproducent i współtwórca wersji chińskiej.

Nie jest to przedsięwzięcie przypadkowe. Rok 2016 to Rok Henryka Sienkiewicza. W tym roku Polska jest także gościem honorowym na Targach Książki BIBF (Beijing International Book Fair) w Pekinie.

Jak zapewne wszyscy wiedzą, Henryk Sienkiewicz był noblistą. Nic dziwnego więc, że Instytut Książki i Audioteka chcą promować polską kulturę poprzez dzieła tak wybitnej postaci, które dla Polaków są niezwykle ważne. Stąd ten wybór. Co ciekawe, "Krzyżacy" to znana pozycja w Chinach – przyznał Czeczot.

Czytaj więcej Więźniowie "Krzyżaków". Co się stało z gwiazdami najsłynniejszej polskiej superprodukcji?

W adaptacji polskiej wersji udział wzięła plejada aktorów m.in.: Marian Dziędziel, Józef Pawłowski, Magdalena Cielecka, Robert Więckiewicz, Andrzej Chyra, Jerzy Trela, czy Magdalena Walach.

Wersja chińska obfituje również w najznamienitsze nazwiska znane w Państwie Środka. W nagraniach wzięli udział aktorzy, specjalizujący się w dubbingu m.in.: Qi Kejian, Zhang Yunlong czy Jiji. Narratorem słuchowiska jest doświadczony aktor dubbingowy Zhan Ze, a reżyserem - Guo Zhengjian – ceniony, chiński artysta.

Prace nad tym projektem trwały kilka miesięcy. Audioteka przy wsparciu chińskiego wydawcy zorganizowała nagrania, które potem trafiły do nas. Proces był dość pracochłonny – najpierw chińscy aktorzy zapoznali się z polską adaptacją dzieła Sienkiewicza – tu istotne było wskazanie interpretacji i sposobu gry. Następnie nagrane zostały kwestie w języku chińskim. Później cały materiał został poddany postprodukcji i wzbogacony o efekty dźwiękowe i muzykę – wyjaśnił Czeczot.

21 sierpnia, na kilka dni przed premierą audiobooka "Krzyżacy" po chińsku, Krzysztof Czeczot wraz z czwórką muzyków, realizatorami dźwięku i przedstawicielami Audioteki pojedzie do Chin, aby zrealizować dwa koncerty "Krzyżacy China Live" z udziałem muzyków i chińskich aktorów dla chińskiej publiczności.

Zaprezentujemy odcinek pierwszy naszej produkcji. W trakcie prezentacji chińscy aktorzy czytać będą fragmenty przetłumaczonego tekstu, czemu towarzyszyć będzie muzyka wykonywana na żywo, oraz dźwiękowe efekty specjalne – powiedział Czeczot.

Artysta zauważył, że jest to nie lada wyzwanie reżyserskie. - Istnieją pewne bariery językowe - powiem wprost, choć mam w pamięci cały pierwszy odcinek, to reżyserowanie wydarzenia, którego treść znam, ale nie rozumiem w języku chińskim, jest sporym wyzwaniem. Na szczęście możemy liczyć na wsparcie tłumaczy. Jestem dobrej myśli. W Polsce udało nam się zrealizować kilkanaście, a może i nawet kilkadziesiąt takich koncertów, więc jesteśmy pewni, że zrobimy to dobrze. Mam nadzieję, że "Krzyżacy" przetrą szlaki dla kolejnych takich projektów – przyznał Krzysztof Czeczot.

Pierwsze efekty polsko-chińskiej współpracy usłyszeć będzie można 24 sierpnia, a całość „Krzyżaków” po chińsku dostępna będzie m.in. na stronie Osorno.pl oraz Audioteka.pl.