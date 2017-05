Apostrof to nie tylko spotkania z pisarzami, ale także literackie spory i debaty. O to „Jak oni pracują?” Paweł Goźliński zapyta Agatę Napiórską, Kaję Malanowską, Pawła Dunin-Wąsowicza i Szczepana Twardocha. O „Kobiecym szale” z Sylwią Chutnik będą rozmawiały Natalia Fiedorczuk, Katarzyna Tubylewicz, Liliana Hermetz i Katarzyna Puzyńska. Przerabiać „Nieprzerobiony PRL” będą zaś Włodzimierz Nowak, Cezary Łazarewicz, Andrzej Lader, Olga Drenda i Roman Kurkiewicz. Pisarze będą dyskutowali również o przeklętych biografiach, granicach polityki i literatury, a także o tym, do kogo należy polska literatura.

Wśród ponad dwudziestu premier festiwalowych pojawi się książka „Egzorcyzmy księdza Wojciecha” Krzysztofa Vargi, czyli całkiem nowe humorystyczne, a może raczej sarkastyczne opowiadania, w których od człowieka zależy mniej, niż mu się wydaje. Autor puszcza oko do czytelnika, skupiając uwagę na tym, co na wierzchu, a przecież najważniejsze jest to, co w środku. Do Polski przyjedzie też irlandzka pisarka Cecelia Ahern. Sławę przyniosła jej debiutancka – z sukcesem zekranizowana – powieść „PS Kocham Cię”. Jej kolejne książki urzekły czytelników w 46 krajach i rozeszły się w ponad 15 milionach egzemplarzy.

W tym roku zostanie otwarty klub festiwalowy, w którym symbioza muzyki i literatury umili niejeden wieczór. Przed koncertem Wojciecha Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego odbędzie się spotkanie wokół książki „Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe”, w której założyciel Voo Voo rozmawia z Wojciechem Bonowiczem. Na scenie zagrają także Pablopavo i Ludziki, których najnowsze piosenki nawiązują do muzyki latynoskiej, „ale takiej już oprowadzonej po Warszawie, która nieco się zmęczyła, a smog ją upudrował po naszemu”. Anna Dziewit-Meller i Natalia Fiedorczuk zagrają gościnnie z zespołem Sylwii Chutnik – PMS. W klubie wystąpi również Klancyk, którego wspierać i inspirować będą m.in. Karolina Korwin-Piotrowska i Łukasz Orbitowski.

Kuratorem tegorocznej edycji Festiwalu Apostrof jest Szczepan Twardoch – jeden z najbardziej cenionych polskich współczesnych pisarzy. Autor brał udział w przygotowaniu programu festiwalu, zaproponował część zaproszonych autorów, tematy dyskusji i wydarzeń specjalnych. Szatę graficzną tegorocznej edycji przygotował Radek Szlaga – malarz, twórca rzeźb i instalacji, laureat wielu nagród z dziedziny sztuki.

W ramach promocji festiwalu, na nadwiślańskim skwerze Kahla stanęła oryginalna konstrukcja autorstwa warszawskiego architekta Jana Strumiłło. W Domku na przechodniów czeka specjalista, który doradzi, co czytać i po rozmowie przekaże spersonalizowaną listę lektur.