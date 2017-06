O Literacką Nagrodę Księżniczki Asturii walczyło w tym roku 38 twórców z 23 krajów, w tym Hiszpan Javier Marias i Francuz Michel Houellebecq.

"Poezja Zagajewskiego, a także jego refleksje na temat twórczości i intensywne prace wspomnieniowe, potwierdzają etyczny sens literatury (...), a także odzwierciedlają rozbicie wywołane wygnaniem" - czytamy w uzasadnieniu jury.

"Troska o obraz liryczny, intymne doświadczenie czasu i przekonanie, że dzieło artystyczne rozjaśnia rzeczywistość, inspirują jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń poetyckich Europy" - napisało jury, dodając, że Zagajewski jest emocjonalnym spadkobiercą Rainera Marii Rilkego, Antonio Machado i Czesława Miłosza.

Tytuł księcia (bądź księżniczki) Asturii to główny oficjalny tytuł następcy (następczyni) tronu Hiszpanii. Po wstąpieniu w 2014 r. na tron jej fundatora, księcia Filipa, fundacja przyznająca nagrodę od 1981 r. działa obecnie jako Fundacja Księżniczki Asturii. Następczynią tronu jest teraz starsza córka króla Hiszpanii Filipa VI i królowej Letycji - 11-letnia Eleonora Burbon Ortiz.

Adam Zagajewski, urodzony w 1945 r. we Lwowie, należy do najbardziej znanych współczesnych twórców polskich. Jest poetą, prozaikiem, eseistą i tłumaczem, laureatem wielu prestiżowych nagród literackich. Od lat jest wymieniany jako kandydat do literackiej nagrody Nobla, a jego twórczość jest tłumaczona na wiele języków.