Pierwsza starcie Anny Przybylskiej i tabloidów nastąpiło tuż po pierwszym zabiegu, który w związku z guzem trzustki przeszła aktora. Już w wtedy w jednym z tabloidów ukazuje się informacja, że Przybylska ma raka i przeszła chemioterapię.

To były kompletne bzdury. Przecież nie było nawet potwierdzenia wyników pierwszych badań, nie było pełnej diagnozy - mówi w książce "Ania" Małgorzata Rudowska, wieloletnia menadżerka i przyjaciółka aktorki.

Przybylska nie gwiazdorzyła, nie była zarozumiała czy butna, ale bardzo starała się chronić swoją prywatność. Jednak po pierwszych wieściach o jej chorobie podejście paparazzich do Ani zmienia się drastycznie.

Od momentu, gdy pojawiają się pod akademią medyczną, gdy Przybylska leży po zabiegu w lipcu 2013, potem nie dają jej spokoju ani na chwilę. Koczują pod domem, zaczepiają na spacerach.

Czasem, gdy paparazzi byli szczególnie nachalni, Przybylskiej puszczały nerwy. Zaczynała wrzeszczeć, oni odpowiadali agresją i wszyscy lądowali na policji. Jednak niczego to nie zmieniało.Dwa razy Przybylska składa na policji oficjalną skargę, ale to nic nie daje. Sprawy są umarzane ze względu na "niską szkodliwość czynu". - Ania była wtedy jedną z pierwszych publicznych postaci, które walczyły o swoją prywatność – mówi Rudowska.

Przybylska nie nie szła na układy, nie umawiała się na tzw. ustawki. Nie zależało jej żeby pojawiać się plotkarskich mediach - piszą w książce Grzegorz Kubicki i Maciej Drzewiecki.

A oni, widząc, że w końcu ktoś się im postawił, robili wszystko, by ją złamać. Nie tylko nie odpuszczali, stawali się coraz bardziej chamscy i bezwzględni. "Gdyby nie my, nie byłabyś tym, kim jesteś" rzucali. Akurat. Gdyby nie oni, nie byłaby tak zaszczuta – opowiada Rudowska.

Paparazzi w końcu zaczynają na stałe biwakować pod domem Przybylskiej. Nie czekają jednak na „Przybylską prywatnie”, oni chcą mieć „chorą Przybylską”.

A potem zaczyna się makabryczny wyścig: kto poinformuje pierwszy, o tym, że Przybylska nie żyje. Do Rudowskiej co jakiś czas dzwonią znajomi dziennikarze i informują, że po redakcjach co jakiś czas ktoś wydzwania i mówi, że Ania nie żyje.

16 lipca 2014 roku informacja z tytułem "Anna Przybylska nie żyje" pojawia się na Pudelku. Najpierw Przybylska to bagatelizuje, ale potem uświadamia sobie, że jej córka Oliwia była wtedy na obozie sportowym i że może o tym dowiedzieć się od koleżanek i kolegów. Ta historia zakończyła się sprawą sądową. Wyrok zapadał już po śmierci Przybylskiej. Każde z jej dzieci dostało po 100 tys. zadośćuczynienia.

Ania - książka / Materiały prasowe

Pierwsza biografia Anny Przybylskiej

Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha, w zasadzie nie musiała niczego grać. Pojawiła się w polskim kinie znikąd i od razu stała się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych aktorek, utożsamiała „polski sen lat 90.” – była idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która trafiła na okładki magazynów i do telewizji w szczytowych godzinach oglądalności. Ania Przybylska została „Królową Serc” w kraju, w którym ludzie sukcesu – zwłaszcza „piękni i młodzi” – nigdy nie mają łatwo.



Była sympatyczną Marylką ze Złotopolskich, ale też dziewczyną z rozkładówki „Playboya”; Raz mówiła, że nie ma pomysłu na życie poza aktorstwem, a innym razem – że na pierwszym miejscu jest rodzina. Długo nie miała szczęścia w miłości, lecz ciągle była zakochana.



Spieszyła się momentami tak, jakby czuła, że to wszystko może zbyt długo nie potrwać. Jakby wiedziała, że szybko musi zawierać związek, zakładać rodzinę, urodzić dzieci, by zdążyć się jeszcze tym wszystkim nacieszyć – opowiadają w książce jej bliscy.