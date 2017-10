Przewodniczący jury Tomasz Fijałkowski podkreślił, że lektura wybitnej literacko książki Łazarewicza to niełatwe doświadczeni. Poraża obraz ogromnej machiny państwa - mówił. To historia sprzed ponad trzech dekad, zamkniętej epoki, ale mechanizmy w niej opisane zawsze mogą się powtórzyć. Ta książka jest wiarygodnym świadectwem tamtego czasu. Podczas obrad jury w jednym byliśmy zgodni: że po przeczytaniu 20 stron mamy wrażenie, iż nagle znaleźliśmy się z powrotem w latach 80. Bardzo to jest ciężkie doświadczenie - podkreślił Fijałkowski.

Jak dodał ta książka może być też przestrogą przed tym, co może się zdarzyć, gdy wymiar sprawiedliwości traci niezależność i staje się narzędziem politycznej władzy. Cezary Łazarewicz wspominał, że pisząc książkę "Żeby nie było śladów", bał się, że nikt jej nie przeczyta. Jak dodał, opisane przez niego w książce mechanizmy władzy są wieczne. To nie jest tak, że takie rzeczy działy się tylko w latach 80. - ocenił.

Wśród tegorocznych nominacji znalazła się powieść "Serce" Radki Franczak (wyd. Marginesy) o dziewczynie z Polski, która znajduje pracę jako opiekunka dwóch starszych kobiet w Szwajcarii, których życie, jak się okazuje, kryje mroczne tajemnice. Druga nominowana powieść to "Las nie uprzedza" Krzysztofa Środy (Czarne). Jej bohater zaprzyjaźnia się z przypadkowo poznanym Czeczenem, który przedstawia mu wizję wiszącej nad Europą katastrofy.

Nominowane książki eseistyczne to "Dwanaście srok za ogon" Stanisława Łubieńskiego (Czarne), opowieści o nowym zjawisku społecznym - modzie na obserwowanie ptaków oraz "Fałszerze pieprzu" Moniki Sznajderman (Czarne), która ze zdjęć i dedykacji na ich odwrocie, starych dokumentów i wspomnień, rekonstruuje historię swojej rodziny - żydowskiej ze strony ojca i polskiej ze strony matki.

Do Nike nominowano też dwa tomiki wierszy - "Paraliż przysenny" Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej (Instytut Mikołowski) i "Włos Bregueta" Jacka Podsiadły (wyd. WBPiCAK), a także zwycięski reportaż - "Żeby nie było śladów" Cezarego Łazarewicza (Czarne), który odtwarza historię zabójstwa 19-letniego maturzysty Grzegorza Przemyka dokonanego przez milicjantów w maju 1983 r. w Warszawie.

Nagroda Literacka Nike to nagroda za najlepszą książkę roku. W konkursie mogą startować wszystkie gatunki literackie. Lista 20 nominowanych jest ogłaszana w maju na Warszawskich Targach Książki, siedmiu finalistów – na początku września. Decyzję o laureacie jury - w tym roku pod przewodnictwem Tomasza Fijałkowskiego - podejmuje w dniu jej wręczenia, zawsze w pierwszą niedzielę października. Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę. Fundatorami są "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory.