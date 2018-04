Książki można oddawać w ponad 200 Punktach Zbiórki w 7 miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W akcję włączyło się również ponad 800 placówek oświatowych.

GDZIE DOKŁADNIE ODDAWAĆ KSIĄŻKI? PEŁNA LISTA MIEJSC >>>

Tegoroczną zbiórkę uroczyście rozpoczął Mateusz Damięcki, oddając Zaczytanym pierwszą książkę.

Podczas konferencji prasowej Zaczytani opowiedzieli o swojej misji czyli edukacji społecznej, promowaniu czytelnictwa oraz o wsparciu dzieci, młodzieży i dorosłych przebywających w szpitalach. Ten cel realizują poprzez 3 najważniejsze działania:

● Zbiórkę Książek - przez cztery lata działalności Fundacja zebrała już ponad 700 tys książek, które po dokładnym sortowaniu trafiły do szpitali i hospicjów i domów dziecka - w tym roku liczymy na zebranie 1 000 0000 książek, każdy z Ambasadorów wziął udział w akcji TWORZĘ BIBLIOTEKI Z ZACZYTANI.ORG i przekazał symboliczną książkę do pudła

● Bajkoterapię – podczas konferencji Ambasadorka Bajkoterapii Ania Dereszowska przeprowadziła proces bajkoterapii (czytanie, omawianie, ćwiczenie umiejętności). Aktualnie w ramach Zaczytanej Akademii 120 zaczytanych wolontariuszy prowadzi bajkoterapię w 7 miastach Wielkiej Zbiórki Książek

● Zaczytane Ławki – od kwietnia do września w całej Polsce można spotkać ławki w kształcie książek. Zaczytani stawiają je aby promować czytelnictwo, ale przede wszystkim aby podziękować mieszkańcom za udział w zbiórce książek. Szlak powstaje dzięki wsparciu znanych postaci ze świata mediów, muzyki i filmu oraz najbardziej uznanych malarzy. Projekty zaczytanych ławek stworzyli między innymi: Rafał Olbiński, Joanna Sarapata, Laura La Wasilewska, Agnieszka Sienkiewicz, Joanna Jabłczyńska. Konferencji prasowej towarzyszyła wystawa Zaczytanych Ławek.

Podczas otwarcia Wielkie Zbiórki Książek 2018, Zaczytanym towarzyszyli liczni ambasadorowie i ambasadorki: Mateusz Damięcki, Agnieszka Rylik, Łukasz Jakóbiak, Mikołaj Roznerski, Monika Mrozowska, Natalia Rybicka, Bartek Jędrzejak, Anna Popek, Julia Kamińska i wielu innych.

- Projekt zaczytanych to jedna z najciekawszych inicjatyw społecznym, z którymi miałam do czynienia. To naprawdę ważne aby dzieci w szpitalach mogły liczyć na wsparcie. Czytanie to jedna z form radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Z książek dzieci dowiadują się wiele o emocjach i uczuciach, uczą się radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Bardzo się cieszę, że wiele dzieci otrzymuje takie wsparcie cudownych bohaterów literackich: Elmera, Martynki, Nusi czy Tupcia Chrupcia… no i oczywiście od Zaczytanych – powiedziała Katarzyna Pakosińska, Ambasadorka Zaczytanych. - Każdy z nas wie, że choroba to naprawdę trudny czas. Dzieci znoszą takie sytuacji szczególnie ciężko. Postarajmy się im pomóc i wspólnie stwórzmy jak najwięcej oddziałowych bibliotek - dodała Agnieszka Pawlak Prezes Fundacji Zaczytani.org.

Chcesz razem z Zaczytanymi pomagać pacjentom polskich szpitali?

● Przejrzyj swoją bibliotekę

● Wybierz książki w dobrym stanie, których już nie będziesz czytać

● Wejdź na zaczytani.org i znajdź najbliższy punkt zbiórki

● Odnieś tam wybrane książki

● Podziel się informacją o Wielkiej Zbiórce ze znajomymi - zrób zdjęcie jak wrzucasz książkę do zaczytanego pudła i podpisz Tworzę biblioteki z zaczytani.org

