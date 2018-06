Urodził się 21 czerwca 1948 r. w Łodzi, gdzie mieszka do dzisiaj. Od 2008 r. jest honorowym obywatelem tego miasta. Studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim, długo pracował w firmie "Skórimpex". Sapkowski to przykład pisarza, który zdobył popularność właściwie bez udziału krytyki literackiej. To czytelnicy dostrzegli w stworzonym przez niego Wiedźminie, Geralcie z Rivii, kultowego bohatera. Dla krytyków literackich Sapkowski długo pozostawał niezrozumiałym fenomenem, łódzkim handlowcem z branży futrzarskiej i tekstylnej, który niespodziewanie wdarł się na szczyty list bestsellerów i to nie tylko w Polsce.

Pisać zaczął w wieku czterdziestu lat, jak sam mówi, "z potrzeby odreagowania rzeczywistości". Geralt zjawił się po raz pierwszy w opowiadaniu nadesłanym na drugi literacki konkurs "Fantastyki", w grudniu 1986 r. Czterdziestoletni autor miał już na koncie zwycięstwa w różnorodnych konkursach literackich, m.in. na opowiadanie o tematyce wędkarskiej. Czytelnicy "Fantastyki" od razu poznali się na tej literaturze, domagali się następnych opowiadań, jeden przysłał nawet tysiąc ówczesnych złotych z prośbą o przekazanie nagrody autorowi (egzemplarz "Fantastyki kosztował wówczas 80 zł).

Opowiadanie "Wiedźmin" nadesłane na konkurs miesięcznika "Fantastyka" przyniosło Sapkowskiemu główną nagrodę i stało się początkiem najpierw cyklu opowiadań o wiedźminie Geralcie, a potem sagi dziejącej się w fantastycznym "neverlandzie". Geralt Sapkowskiego to postać bliska współczesnemu czytelnikowi emocjonalnie - skomplikowana i niejednoznaczna. Białowłosy mutant używający eliksirów i zaklęć, które dają w walce nadludzką sprawność, pogromca potwornych strzyg, wampirów i wilkołaków, ale jednocześnie pełen goryczy, świadomy swej odmienności, często przeżywający kryzys swego wiedźmińskiego powołania.

W 2002 r. ukazał się pierwszy tom historycznej trylogii rozgrywającej się w czasach Husytów na Śląsku "Narrenturm", a później tomy kolejne: "Boży wojownicy" i "Lux perpetua". W 2013 r. ukazał się długo wyczekiwany "Sezon burz" - kolejna powieść z cyklu o Wiedźminie, która nie była jednak bezpośrednią kontynuacją kończącego serię tomu "Pani jeziora". Opisywane w niej wydarzenia rozgrywają się przed opisanymi w opowiadaniu "Wiedźmin". Na podstawie książki zrealizowano dwudziestogodzinne słuchowisko radiowe, w którym udział wzięło ponad osiemdziesięciu aktorów, m.in. Krzysztof Gosztyła, Krzysztof Banaszyk, Anna Dereszowska i Adam Ferency.

Jeżeli cokolwiek w uniwersum "Wiedźmina" jeszcze popełnię, a mam taki zamiar, to będzie to coś typu "prequel" - zapowiedział Andrzej Sapkowski w kwietniu w trakcie spotkania z fanami podczas Warsaw Comic Con. Jak podkreślił, saga zakończyła się na "Pani Jeziora", więc nie bierze pod uwagę kontynuacji.

Sapkowski jest najczęściej po Lemie tłumaczonym polskim autorem fantastyki. Jego książki zostały przetłumaczone na blisko dwadzieścia języków. Szczególną popularnością jego proza cieszy się w Czechach i Rosji.

Na podstawie jego literatury powstały: komiks Wiedźmin (6 zeszytów w latach 1993–95), film pełnometrażowy i serial telewizyjny "Wiedźmin", gra fabularna "Wiedźmin: Gra Wyobraźni". Według cyklu wiedźmińskiego powstała seria komputerowych gier RPG. W maju 2017 r. serwis Netflix zapowiedział nakręcenie serialu osadzonego w świecie Wiedźmina, we współpracy z Andrzejem Sapkowskim jako konsultantem.