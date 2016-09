Przedwojenne Bieszczady - schroniska, cerkwie i złoża ropy naftowej

Schronisko pod Pikujem / Przedwojenne Bieszczady, Gorgany i Czarnyhora. Najpiękniejsze fotografie

Schronisko pod Pikujem miało co najmniej trzy nazwy ,,Pod Pikujem”, ,,Na Ruskim Pucie” i ,,Pod Dżurowym Żłobem”. Autorem opracowań do dziś zdarza się więc pisać o dwóch, a nawet trzech różnych obiektach. Ruski Put to przełęcz na wysokości 1216 m pod Wysokim Wierchem (1245 m), a Dżurowy Żłob – przełęcz pod Ostrym Wierchem (1294 m), bliżej Pikuja. Schronisko wybudowała w 1935 r. Liga Popierania Turystyki na wysokości 1120 m pod Dżurowym Żłobem na stokach Ostrego Wierchu. Stanowiło ono idealną bazę do wycieczek na oddalony o 6 km skalisty szczyt Pikuja (1406 m). Solidny dwupiętrowy budynek ze stylowym gankiem wzdłuż frontowej elewacji dysponował osiemdziesięcioma miejscami noclegowymi. Fot. Jan Jaroszyński, 4 sierpnia 1936 r.