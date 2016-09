Jazda telemarkiem / fot. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego

„U nas to się nie przyjmie, nie ma zupełnie zastosowania” mówiono Stanisławowi Barabaszowi, kiedy próbował zachęcić innych do jazdy na dwóch deskach własnego pomysłu. To go jednak nie zniechęciło. Od dziecka miał pociąg do niebezpiecznych zabaw, które dzisiaj nazywamy sportem.