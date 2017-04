Jak to jest być żoną sławnego męża? Opowiadają Kapuścińska, Religa, Pawlik, Gawlińska

Alicja i Ryszard Kapuścińscy

Alicja Kapuścińska przez znaczną część życia zajmowała się badaniami z zakresu pediatrii, napisała doktorat, który zrewolucjonizował dotychczasowe diagnozowanie celiakii u dzieci. Otrzymała za niego Nagrodę Ministra Zdrowia. Po przejściu na emeryturę pomagała mężowi w pracy. Po jego śmierci wiele wysiłku wkłada w inicjatywy upamiętniające jego twórczość.



W książce opowiada o tym, jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim, któremu nie spodobał się fakt, iż młoda dziewczyna pali papierosy. Zdradziła, że to mąż zachęcał ją do ukończenia studiów medycznych. Alicja Kapuścińska dała się także namówić autorce na uchylenia rąbka tajemnicy jej wieloletniego małżeństwa ze słynnym reportażystą:



"On nie miał do mnie pretensji, że wychodzę na nocne dyżury wtedy, kiedy akurat wraca z zagranicy, a ja nie miałam pretensji o to, nie ma go tygodniami, czy miesiącami w Polsce. Nigdy nie mieliśmy też wobec siebie nadmiernych oczekiwań. (...) Wydaje mi się to oczywiste, że małżeństwo ma polegać na uwzględnianiu planów drugiej osoby i oczekiwaniu od niej tego samego. Ten czas, który możemy sobie poświęcić, poświęcamy do maksimum, natomiast wtedy, kiedy mamy swoje obowiązki życiowo-zawodowe, pamiętamy, że ta druga osoba też je ma."



A jak w czasach braku internetu i wszechobecnych telefonów komórkowych żona Ryszarda Kapuścińskiego radziła sobie z zamartwianiem się o męża podróżującego po najdalszych zakątkach świata?



"Jedyną informacją o tym, gdzie jest i że żyje, były jego depesze do PAP-u, które pozwalano mi czytać, choć nie były adresowane do mnie. (...) Dla mnie ważniejszy od treści był fakt nadania depeszy. Skoro nadaje i nie wspomina, że mu nogę urwało, to znaczy, że jest cały i zdrowy"



Na zakończenie rozmowy Alicja Kapuścińska zapewniła: "Naprawdę byliśmy udanym, zgodnym, kochającym się małżeństwem. Wzorowym - nie waham się użyć tego słowa".