Jego zdjęcia polskich gór zachwycił świat. "Górskie wyprawy fotograficzne" Karola Nienartowicza

"Góromania to nieuleczalna choroba, ciężka do wyjaśnienia. Obcowanie z górami jest przeżyciem estetycznym, kulturowym i sportowym, a kiedy do górskich wędrówek dołączy jeszcze fotografowanie również artystycznym" - pisze we wstępie do swojej książki Karol Nienrtowicz. W "Górskich wyprawach fotograficznych" zajdziemy jego piękne zdjęcia, a także porady na temat fotografowania gór oraz całe mnóstwo barwnych historii stanowiących punkt wyjścia do bardziej uniwersalnych opowieści o fotografii.