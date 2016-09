Od ponad ćwierć wieku co roku o tej porze dźwięki muzyki Mozarta wypełniają niemal całą Warszawę. Utworów kompozytora można posłuchać na operowej widowni lub w czasie licznych koncertów. Ale nie tylko – dzwoniących pod wybrane infolinie słuchaczy do przyjścia na Festiwal Mozartowski zaproszą znakomici soliści operowi, którzy zaprezentują fragmenty arii wiedeńskiego geniusza. Wystarczy wpisać odpowiedni numer telefonu, by w domu lub zatłoczonym mieście przenieść się do niezwykłego świata muzyki poważnej.

Na plakatach zachęcających do wzięcia udziału w akcji czwórkę artystów będzie można zobaczyć poza operową sceną w codziennych, nieformalnych sytuacjach, ale wciąż słuchających muzyki Mozarta. W ten sposób soliści Warszawskiej Opery Kameralnej chcą pokazać, że utworów kompozytora można słuchać zawsze i wszędzie – podczas porannej kawy, lunchu czy relaksując się po pracy.

Mozart to najpopularniejszy autor muzyki klasycznej na świecie. Czasem nie wiemy, że znana wszystkim melodia została skomponowana właśnie przez niego. Najłatwiej jest więc rozpocząć słuchanie klasyki od jego utworów. Stąd wziął się pomysł na taką kampanię – komentuje Jerzy Lach, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, która od 1991 roku organizuje Festiwal Mozartowski w Warszawie.

26. edycja Festiwalu Mozartowskiego rozpoczęła się 23 czerwca. W zeszłym roku Festiwal przyciągnął około 12 tysięcy widzów z całego kraju. W tym roku w ponad czterdziestu wydarzeniach – spektaklach operowych, koncertach symfonicznych oraz przedstawieniach dla dzieci – weźmie udział prawie dwustu muzyków Warszawskiej Opery Kameralnej. Ideą Festiwalu od początku jego istnienia jest przedstawienie szerokiej publiczności całego dorobku scenicznego jednego z największych kompozytorów w dziejach muzyki.