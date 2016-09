Biuro prasowe wielkopolskiej policji poinformowało w czwartek, że funkcjonariusze, dzięki współpracy z komendą stołeczną, odzyskali dzieła sztuki w Warszawie. Odzyskane przedmioty znajdowały się w samochodzie dostawczym.

W lipcu poznańska policja otrzymała zawiadomienie od kolekcjonera, że bliżej mu nieznane osoby ukradły mu kilkadziesiąt dzieł sztuki.

- Osoby te twierdziły, że muszą zabezpieczyć do badań część jego kolekcji obrazów, gdyż miały one mieć związek z zabójstwem. Policjanci ustalili, że w poznańskim światku przestępczym od jakiegoś czasu krążyła informacja o rzekomej kolekcji dzieł sztuki przejętej w czasach wojennych - tzw. kolekcji Goebbelsa. Miała ona znajdować się w rękach poznańskiego kolekcjonera – powiedział rzecznik KWP Andrzej Borowiak.

Policja z Poznania odzyskała skradzione dzieła sztuki / Polska Agencja Prasowa / Policja

Rzecznik dodał, że odzyskane dzieła sztuki są obecnie badane przez ekspertów.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 8 osób, mieszkańców Poznania, Warszawy oraz okolicznych miejscowości usłyszało zarzuty oszustwa i kradzieży. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Trzy osoby trafiły do aresztu.

Borowiak dodał, że sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone dalsze zatrzymania podejrzanych.