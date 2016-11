W ramach retrospektywy filmów Andrzeja Wajdy w Hong Kong Film Archive, czyli hongkońskiej Filmoteki Narodowej, najważniejszej na wyspie instytucji filmowej, pokazanych będzie 21 najbardziej znanych filmów zmarłego 6 października reżysera. Przegląd potrwa do 4 grudnia 2016.

Andrzej Wajda był najbardziej znanym polskim twórcą XX i XXI wieku, laureatem Oscara za całokształt twórczości i szeregu innych, najważniejszych nagród filmowych. Był reżyserem filmowym i teatralnym, scenarzystą, pisarzem, malarzem, grafikiem, szefem legendarnej Grupy Filmowej X (1972-83) i inicjatorem założonej w 2001 r. Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej, senatorem. Nazwany "Matejką filmu", artysta czuł się zobowiązany do opowiadania o historii i dniu teraźniejszym swojego kraju, był naszym narodowym sumieniem, a jego filmy były przepojone romantyzmem i symbolami.

W ramach przeglądu widzowie zobaczą m.in.:



„Tatarak”, historię o miłości i śmierci, piękną wizualnie adaptację prozy Jarosława Iwaszkiewicza z wybitną kreacją Krystyny Jandy. Film został wyróżniony Nagrodą Alfreda Bauera na Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2009 r. oraz Europejską Nagrodą Filmową w tym samym roku;

„Katyń”, 2007, pierwszy polski film o zbrodni katyńskiej, osobiście bardzo ważny dla Wajdy, którego ojciec zginął w Katyniu. W kwietniu i maju 1940 r. 22 tys. polskich obywateli, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i policji zostało zamordowanych przez NKWD w ramach planu unicestwienia polskiej inteligencji. Dopóki rosyjski prezydent Borys Jelcyn nie przyznał, że za zbrodnię odpowiadał ZSRR, komunistyczna propaganda winą za ten mord obarczała Niemców. Film nominowany do Oscara w 2008 r.;

„Panny z Wilka”, 1979, jeden z najpiękniejszych wizualnie filmów Wajdy, oparty na opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza, należącym do klasyki XX-wiecznej polskiej literatury. To intymna, refleksyjna opowieść o przemijaniu. Film nominowany do Oscara;

„Ziemia obiecana”, 1975. Adaptacja powieści laureata Nagrody Nobla Władysława Reymonta. Film o początkach kapitalizmu w Łodzi, „polskim Manchesterze”, jednym z największych centrów przemysłu włókienniczego w Europie, gdzie Żydzi, Polacy i Niemcy dochodzili do olbrzymich majątków kosztem niemal niewolniczej pracy tysięcy osób, które przybywały w nadziei na lepsze życie do „ziemi obiecanej”. Film nominowany do Oscara;

„Wszystko na sprzedaż”, 1968. Portret warszawskiego światka artystycznego i filmowego końca lat 60., polska wersja „Osiem i pół”;

„Popioły”, 1965. Epicka, dwuczęściowa opowieść o czasach wojen napoleońskich i bitwach polskich żołnierzy w armii Cesarza Francuzów od Polski przez Hiszpanię po Rosję. Nominacja do Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1996 r.;

„Niewinni czarodzieje”, 1960. W tym filmie współczesnym Wajdy poznajemy 24 godziny z życia młodego lekarza sportowego w epoce jazzu;

„Popiół i diament”, 1958. Wedle samego reżysera to jego najważniejszy i jednocześnie najlepszy film. Rozgrywająca się w ostatnim dniu II wojny światowej opowieść o tragicznej sytuacji członków polskiego podziemia w starciu z nową, komunistyczną władzą. Film wyróżniony Nagrodą FIPRESCI na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 1959 r.;

„Kanał”, 1957. Opowieść o agonii Powstania Warszawskiego i filmowy hołd dla jego bohaterów. Pierwsze arcydzieło Wajdy, nagrodzone Srebrną Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1957 r. Pierwszy międzynarodowy sukces polskiego filmu, który zapoczątkował polską szkołę filmową.

Retrospektywa obejmuje również filmy o sztuce i dokumenty Wajdy, m.in. „Umarłą klasę”, 1977, będącą zapisem inscenizacji spektaklu „Umarła klasa” jednego z najbardziej oryginalnych polskich twórców teatru - Tadeusza Kantora oraz “Lekcję polskiego kina”, 2002. Projekcjom towarzyszą dyskusje oraz seminaria. Integralną częścią przeglądu jest licząca blisko 250 stron, prezentująca całkowity dorobek reżysera monografia Andrzeja Wajdy wydana w języku angielskim z wkładką chińską.

Projekt realizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym Polski w Hongkongu, Leisure and Cultural Services Department, Hong Kong Cultural Centre, Filmoteką Narodową w Warszawie, Studiem Kadr, Zebra, Akson Studio, Cyfrowym Repozytorium Filmowym, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Partnerami projektu są Ambasada RP i Instytut Polski w Pekinie, gdzie w grudniu zostanie pokazana wystawa i wybór filmów.

Jego wykonawcą jest „Kampania Artystyczna”, a kuratorem - Krzysztof Stanisławski.