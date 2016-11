Początkowo zaplanowana na 12 spektakli trasa, zaczęła się stopniowo wykruszać mimo, iż na większość przedstawień zostały wykupione wszystkie bilety:

Kiedy pojawiły się pierwsze antypolskie nastroje, z 12 przedstawień zostało 10, a później 8. W tym najgorętszym okresie 4 spektakle obwodu chmielnickiego zostały wycofane nagle, ponieważ swoją rekomendację odwołały nam władze lokalne. Został tylko obwód tarnopolski i ostatnie 4 spektakle. Kiedy nastroje jeszcze bardziej się pogorszyły powiedziano nam, że nawet jeśli wyjedziemy do Tarnopola, może się okazać, że spektakle zostaną wzbronione w ostatnim momencie.

Anna Grabińska twierdzi, że choć ani ona, ani jej teatralny zespół nigdy nie dostali oficjalnej informacji o powodach odwołania spektakli, menadżer zajmujący się trasą po stronie ukraińskiej przyznał, że chodzi o antypolskie nastroje wywołane premierą filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”:

Powiedział, że zostały wykonane dwa bardzo poważne telefony cenzorskie od władzy. Jeden w okręgu chmielnickim, drugi tarnopolskim. Pytano, dlaczego gramy po polsku, dlaczego w spektaklu występuje żydówka arabka i jak blisko nam jest ideowo do filmu „Wołyń”. Po wyjaśnieniach obwód tarnopolski przystał na występy, a chmielnicki wycofał swoje rekomendacje, czyli nie mieliśmy poparcia ze strony władz lokalnych.

Okazało się także, że w obwodzie tarnopolskim, protest wobec występu polskich artystów szykowała nacjonalistyczna partia „Swoboda”. Ukraiński organizator trasy przygotował nawet na tę ewentualność 30-osobową ochronę, mającą zapewnić Polakom bezpieczeństwo.

Echa antypolskich nastrojów dochodziły do nas od kilku dni na przykład przez ukraińskich przyjaciół naszego menadżera. Nasz reżyser zaś wiedział wcześniej niż polskie media o finansowych restrykcjach, jakie pojawiły się wobec ukraińskich aktorów, którzy zagrali w filmie „Wołyń”. Jednak wypowiedziane wprost: „lepiej nie przyjeżdżajcie, robi się bardzo gorąco i może być niebezpiecznie” usłyszeliśmy od organizatora na dzień przed planowanym spektaklem.

Dlaczego spektakl „Mam na imię Psyche” wzbudził taki sprzeciw ze strony Ukraińców. Anna Grabińska jest przekonana, że nie chodzi o sztukę, a jedynie sam fakt, iż jej twórcami są artyści z Polski:

Spektakl absolutnie nie nawiązuje do relacji polsko-ukraińskich. „Mam na imię Psyche” to opowieść o dziewczynie chorej na schizofrenię. Zamknięta w zakładzie psychiatrycznym sądzi, że jest czterema różnymi kobietami: cyganką, arabką, chrześcijanką i żydówką. Wymowa spektaklu jest taka, że międzykulturowe wojenki są niczym wobec ponadkulturowości choroby i losu. Tym bardziej jest to bolesne dla nas, że wkłada się nam na scenę i w usta coś, czego tam nie ma. Najwyraźniej chodziło tylko o to, że jest to teatr polski, który miałby wystąpić na Ukrainie w bezpośredniej odległości po premierze „Wołynia”. Choć z moich obserwacji wynika, że tam mało kto ten film widział.

Po odwołaniu wszystkich spektakli „Mam na imię Psyche”, jakie miały odbyć się na Ukrainie, kasy zwracają publiczności pieniądze za bilety. Widzowie, którzy chcieli uzyskać informacje o powodach odwołania spektakli, byli informowani, iż nie odbyły się one, ponieważ artyści nie dojechali na miejsce.

Koszty całej promocji – plakatów, zaproszeń, reklamy w ukraińskiej prasie, poniósł organizator na Ukrainie – informuje Grabińska.

Aktorka zapytana o to, czy ma żal do Wojciecha Smarzowskiego o atmosferę, jaką wywołał na Ukrainie jego film, odpowiada, że nie:

Sama jestem artystką i nie pozwolę, by kneblowano mi usta, dlatego też nie ma mojej zgody na to, by kneblowano działania, wyobraźnię czy wrażliwości reżysera, aktora czy jakiegokolwiek innego artysty. Moim zdaniem wyszedł tutaj brak gotowości historycznej, politycznej i mentalnej do dialogu na temat polsko – ukraińskiej historii.

Grabińska przyznaje, że ma żal do ukraińskiej strony o brak otwartej komunikacji i oficjalnego komunikatu na temat prawdziwych powodów odwołania spektakli:

To ja dzisiaj, choć nie wiem jak i za co, muszę tłumaczyć się publiczności ukraińskiej oraz polskiej, która trzyma za nas kciuki. Mam też ogromny żal o to, że te nastroje odbijają się na sztuce, na teatrze. Wstrzymywanie artystów świadczy o braku wolności słowa i cenzurze panującej na Ukrainie.