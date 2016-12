Oto prosty i pomysłowy prezent na Boże Narodzenie.

– Boga w to nie mieszajmy. Mówmy: Święta.

Taki dialog usłyszałem podczas kręcenia reklamowego filmiku. I przyznaję – że zbiło mnie z tropu. Jak to, pomyślałam. Jak to „nie mieszajmy w to Boga”, przecież to jest Boże Narodzenie. W końcu zadałam sobie pytanie: czy tacy jesteśmy już poprawni politycznie, czy po prostu kopiujemy zachodnie wzorce bez głębszego zastanowienia?

Kilka tygodni później wraz z kilkunastoma dziennikarzami podczas warsztatów antydyskryminacyjnych rozmawialiśmy o tym, jakich słów używać, by choć nieświadomie nie nakręcać negatywnych emocji.

– Cyganie czy Romowie? – pytała trenerka.

– Oczywiście, że Romowie – karnie wszyscy odpowiedzieli.

– A dlaczego nie Cyganie?

– Bo to brzmi pejoratywnie.

– A czy wiecie dlaczego tak brzmi? Bo sami Cyganie, co może być zaskakujące, nie widzą nic złego w nazywaniu ich Cyganami.

Spojrzeliśmy po sobie. Nie wiedzieliśmy, skąd przechył w stronę Romów. Jedyna odpowiedź, jaka się cisnęła na usta, to poprawność polityczna.

A czym wytłumaczyć to, że przestaje nam przeszkadzać Halloween? Kilka lat temu było świętem znanym głównie z telewizji. Dziś dynie oraz poprzebierane dzieciaki można spotkać i w polskich miastach, i na wsiach. Choć nadal znajdzie się kurator oświaty, dyrektorka szkoły, publicysta czy ksiądz, który wyciągnie argument o obcym charakterze święta i jego satanistycznych czy pogańskich korzeniach. Oraz zakończy tradycyjnym: My mamy dziady!

A co stoi za zanikaniem kolejnych naszych zwyczajów: od tych świątecznych (słyszeliście o odganianiu wilka w Wigilię) po normy zachowań (całowanie kobiet w rękę)? To jasne: globalizacja, a raczej westernizacja kultury. Ale jak mocno zmienia ona nasze funkcjonowanie? I czy jest w ogóle sens przed nią się bronić? Czy nie szkoda na to energii?

