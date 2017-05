W tym roku Dzień Teatru Publicznego obchodzony będzie po raz trzeci. Pomysł święta zrodził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Polsce obchodził 250-lecie swojego istnienia. Inicjatorem wydarzenia jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

- Tak rozumiemy swoją rolę jako Instytut Teatralny, aby opowiadać historię o teatrze i zachęcać wszystkich - nie tylko widzów, ale także osoby odpowiedzialne za kształt teatrów - aby traktowali tę okazję do spotkania z widzami, tak jak traktują kolejną premierę - powiedział PAP rzecznik prasowy Instytutu Teatralnego Łukasz Orłowski.

- Nie staraliśmy się narzucać teatrom repertuaru. Chcieliśmy, aby w tym roku pojawiło się wiele spektakli opartych na współczesnych tekstach, choć będą również te oparte na tekstach klasycznych. Teatry zaproponowały to, co miały najlepszego w swoich repertuarach - dodał.

Sprzedaż biletów za 500 gr prowadzona będzie tylko w kasach teatrów i rozpocznie się w sobotę 13 maja. Spektakle wystawiane będą przez cały tydzień do 20 maja.

Wśród instytucji, które biorą udział w akcji, znalazły się m.in stołeczne teatry: Syrena, Powszechny im. Zygmunta Huebnera, TR Warszawa, Nowy Teatr, Komedia, Teatr Ochoty oraz Teatr Muzyczny ROMA. Ponadto Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Opera Krakowska, Opera Wrocławska, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Pełna lista teatrów i spektakli znajduje się na stronie internetowej http://www.dzienteatrupublicznego.pl/#2017

W pierwszej edycji wydarzenia wynosząca 250 gr cena biletu związana była z okrągłą rocznicą istnienia teatru publicznego w Polsce. W zeszłym roku odwoływała się do rocznicy śmierci dramatopisarza Williama Szekspira i wynosiła 400 gr. W tym roku nawiązuje do liczby współczesnych premier odegranych w zeszłym roku - było ich ok. 500 - wyjaśniła koordynatorka projektu Maria Stępkowska. Jak mówi, akcja służy promowaniu idei teatru publicznego i skierowana jest do ludzi, którzy chcą skorzystać z oferty teatru publicznego, a normalna "cena za bilet może być dla nich zaporowa".

Jak twierdzą organizatorzy, w trakcie pierwszej edycji akcji na widowniach zasiadło blisko 50 tysięcy widzów – także tych, którzy do teatru zaglądają rzadko lub wcale. - Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że teatr jest miejscem, które potrafi reagować na to, co dzieje się wokół nas - nie tylko z "koturnowej" pozycji, ale także będąc blisko współczesnych, realnych problemów i podejmując dyskurs dotyczący tego, co nam się przydarza - zaznaczył Orłowski.

Symbolicznym zakończenie trwającej tydzień akcji będzie spacer w ramach projektu spacerowników teatralnych, który swój początek miał także przed dwoma laty z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce. W ramach spacerownika w wielu miastach Polski zostały przygotowane unikalne trasy spacerów po miejscach związanych z teatrem, stanowiące oryginalną propozycję aktywnego spędzenia czasu, umożliwiające jednocześnie poszerzenie wiedzy o dziejach polskiego teatru i odniesienie ich do lokalnej historii. Więcej informacji na http://www.spacerownikteatralny.pl

"Bilet do teatru za 500 groszy" jest akcją ogólnopolską, finansowaną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.