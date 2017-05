Pytany w radiu TOK FM o zmiany dotyczące ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin powiedział: - Zabrakło dyskusji. Uważam, że to powinna być dyskusja narodowa o tym, co powinno się opowiedzieć w polskim Muzeum II Wojny Światowej; co widz, który przychodzi do takiego muzeum - czy to Polak, czy to cudzoziemiec - powinien zapamiętać (...). Takiej dyskusji niestety nie było. Nie zainicjowali tej dyskusji poprzedni kierownicy tej placówki. Stworzyli wystawę autorską - powiedział. Dodał, że dyskusję taką trzeba zacząć.

Chcę uspokoić: nie mamy zamiarów (wprowadzać - PAP) gwałtownych zmian w wystawie - zaznaczył.

Pytany o prawa autorskie twórców wystawy odpowiedział: - To muzeum państwowe, a nie projekt autorski, prywatny Pawła Machcewicza.

Machcewicz to poprzedni dyrektor placówki i jeden z autorów ekspozycji.

Według Sellina trudno sobie wyobrazić, żeby wystawa w państwowym muzeum była "na wieki taka sama". Przypomniał, że Muzeum Narodowe otworzyło nową galerię sztuki dawnej, sztuki starożytnej. - Jakoś nie słyszałem, żeby ci, którzy zaplanowali poprzednią formę ekspozycji i tych galerii, się awanturowali, że oni mają do tego prawa autorskie i nie wolno tego zmieniać - porównał.

Sellin chciałby, aby zwiedzający wystawę w MIIWŚ dowiedział się, że podczas wojny obronnej w 1939 r. "Polska doprowadziła do tego, że Niemcy stracili więcej sprzętu i żołnierzy, niż w zsumowanych wojnach obronnych Norwegii, Holandii, Belgii i Francji razem wziętych". Podkreślił, że dotychczas nie było takiej informacji.

Sala poświęcona wybuchowi II wojny światowej i wojnie obronnej 1939 r. / Polska Agencja Prasowa / Adam Warawa

Chciałbym, żeby świat wiedział, że Żydzi mogli walczyć z Hitlerem przede wszystkim w armii polskiej. We wrześniu 1939 r. było ich 70 tys. Mieli polskie mundury, polskie orzełki na czapkach czy mundurach i walczyli z Niemcami, z tym potworem Hitlerem, który wchodził na terytorium Polski z zamiarem wymordowania narodu żydowskiego - powiedział i dodał, że takiego przekazu również zabrakło w muzeum.

Zwrócił też uwagę, że historia kościoła katolickiego w II wojnie światowej jest na wystawie ograniczona do księdza Tiso i kościoła kolaborującego z reżimem Franco w Hiszpanii.

A gdzie całe męczeństwo duchowieństwa polskiego? Gdzie najbardziej znany męczennik w świecie - Maksymilian Maria Kolbe? W ogóle nie ma tej historii! Gdzie połowa księży wymordowanych w diecezji pelplińskiej w pierwszym roku wojny przez rozstrzelanie? Nie ma tej historii! - mówił Sellin.

Według niego te informacje powinny być dostępne na wystawie głównej - którą człowiek jest w stanie zaabsorbować i obejrzeć w ciągu 3 czy 5 godzin pobytu w muzeum. "Wielu rzeczy jednak tam nie ma" - ocenił.

Galeria Przejdź do galerii » Wreszcie otwarte! Dwa czołgi w podziemiach i 2,5 tys. eksponatów. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Wystawa główna Muzeum II Wojny Światowej jest zapisem emocji, pamięci tysięcy Polaków, jest dobrem ogólnonarodowym - mówił w Gdańsku podczas otwarcia placówki jej dyrektor prof. Paweł Machcewicz. Zaapelował do ministra kultury o zwiększenie budżetu dla muzeum. Pierwsi zwiedzający zobaczyli dziś ekspozycje słynnej placówki.

Decyzję o utworzeniu MIIWŚ w Gdańsku ogłosił we wrześniu 2008 r. rząd Donalda Tuska. Muzeum zostało otwarte 23 marca br. W pierwszych dniach kwietnia b.r. – mimo protestów dyrekcji, władz lokalnych i części środowiska naukowego oraz kulturalnego - ministerstwo kultury połączyło MIIWŚ z - powołanym przez siebie w grudniu 2015 r. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. Automatycznie w MIIWŚ powołano nowego dyrektora, którym został Karol Nawrocki, a dotychczasowa dyrekcja przestała pełnić swoje funkcje. Czwórka autorów wystawy głównej MIIWŚ wielokrotnie publicznie apelowała o niewprowadzanie zmian na ekspozycji głównej placówki.