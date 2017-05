W warszawskiej Nocy Muzeów udział wezmą wszystkie dzielnice miasta (Noc Muzeów już po raz piąty na Ursynowie!), a także okoliczne miejscowości: Konstancin-Jeziorna, Mińsk Mazowiecki, Pruszków i Sochaczew. "Noc Muzeów to marka sama w sobie, to gwarancja, że bez względu na pogodę ulice będą pełne radosnych i uśmiechniętych ludzi. To noc, podczas której Warszawa nie tylko nie zasypia, ale budzi się i odsłania jedną z setek swoich twarzy" - podkreśla prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w "przewodniku" po Nocy Muzeów w stolicy.

Debiutanci na Nocy Muzeów

Jak poinformowała, do tegorocznej edycji dołączyły po raz pierwszy Galeria Figur Stalowych, Warszawskie Muzeum Tańca i Muzeum Sue Ryder oraz Hala Koszyki, gorąco przyjęta przez warszawiaków. - Specjalnie w tę jedyną noc w Galerii Sztuki Po Prawej Stronie Wisły będzie można zobaczyć wystawę multimedialną, łączącą obraz, światło i muzykę, a Muzeum Sztuki Nowoczesnej w swojej nowej siedzibie Muzeum nad Wisłą zaprezentuje wystawę "Syrena herbem Twym zwodnicza". Zapraszam państwa również do udziału w grze miejskiej, w której będzie można wykazać się wiedzą o placówkach. Dla najlepszych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody - zapowiedziała.

W Forcie Mokotów odbywać się będą performance artystów z Chin i Tajwanu, zorganizowane w Warsaw Institute for Modern and Contemporary Asian Art. W Forcie Wino zaplanowano wystawę obrazów i grafik Andrzeja Bertrandta, a także koncert jazzowy. Warszawiacy będą mieli okazję zwiedzić również wystawę "Relacja Warszawa-Zakopane" w Królikarni, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego.

W Nocy Muzeum na Ursynowie w tym roku debiutuje także Komisariat Policji Warszawa Ursynów, który zapewni znakowanie rowerów i rejestrację oznakowanego roweru w policyjnej bazie.

Urzędy też się otwierają

W Nocy Muzeów udział weźmie także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które uczci 25. rocznicę utworzenia Państwowej Straży Pożarnej. Na parkingu przy ul. Batorego 5 zaprezentowane zostaną wozy bojowe i nowoczesny sprzęt strażacki.

Niezwykłe muzea

W Muzeum Sue Ryder>>> czynna będzie wystawa na temat losów Polaków, którzy w czasie II wojny światowej znaleźli się przymusowo na terenie Niemiec. Będzie można zapoznać się z unikatowymi zdjęciami i wspomnieniami z tego okresu. Przewidziano także projekcję filmów dokumentalnych. Atrakcją dla uczestników 14. Nocy Muzeów będzie także Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL - zwiedzający zobaczą np. podziemny korytarz, łączący X Pawilon z budynkiem, nazywanym Pałacem Cudów, w którym przesłuchiwano więźniów. Otwarta zostanie także cela rotmistrza Witolda Pileckiego.

Największe atrakcje nocnego zwiedzania

Jedną z największych atrakcji nocnego zwiedzania na Ochocie będzie - jak co roku - Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya: zwiedzanie wieży ciśnień, Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w budynku XIX-wiecznej pompowni, komory filtru powolnego z 1885 r. Będzie można także napić się "kranówki", bezpośrednio po uzdatnieniu. Na Placu Narutowicza natomiast otwarta zostanie wystawa zabytkowego taboru, a w tramwajach przygotowane zostaną m.in. quizy czy program śpiewania warszawskich piosenek z akompaniamentem pianisty. Uruchomiona zostanie także specjalna linia "M", której zabytkowe tramwaje wozić będą gości po mieście.

Zwyczajowo, jedną z największych atrakcji nocnego zwiedzania, jest wizyta w praskiej Fabryce Czekolady E. Wedel. Podczas zwiedzania fabryki goście poznają od kuchni produkcję wedlowskich słodyczy, będą mieli okazję poznania historii firmy, obejrzą salę pamięci, w której pracował Jan Wedel, a także będą mogli podziwiać galerię rzeźb z czekolady (m.in. makietę miasta).

A może artystycznie...

W siedzibie Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej odbywać się będą koncerty, wystawy, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży. W Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej obejrzeć będzie można wystawę czasową "Projekt Praga".

Pracom młodych artystów i studentów przyjrzeć się będzie można na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych. Pokazowi specjalnie opracowanych prac studentów Wydziału Grafiki "wyświetlone" zostaną na fasadzie pałacyku Czapskich-Raczyńskich. Pokazowi towarzyszyć będzie muzyka Warsaw Laptop Orchestra.

Spotkania autorskie, zajęcia dla najmłodszych przygotowała Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej. Organizatorzy zapraszają do zwiedzania miejsc, zwykle niedostępnych, zakamarków biblioteki i zapoznania się z historią gmachu. Prezentacja obiektów z kolekcji Gabinetów Zbiorów Specjalnych odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Tu będą tłumy...

Do najbardziej obleganych miejsc należeć będą prawdopodobnie, jak przy poprzednich edycjach imprezy, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowe - które zaprezentuje film "Muzeum Utracone 2017", dotyczący dzieł zrabowanych lub zniszczonych w trakcie II wojny światowej, Muzeum Fryderyka Chopina czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W tym roku dla zwiedzających czynna będzie także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta RP, a także gmachy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sejmu - przygotowano nocny spacer przez gmachy przy ul. Wiejskiej.

Na filmowo...

Filmoteka Narodowa zaprasza na Filmową Noc Muzeów na Daniłowiczowskiej. Na dziedzińcu kamienicy przy ul. Daniłowiczowskiej 18B róg ul. Bielańskiej przyglądać się będzie można inscenizacji okupacyjnego życia stolicy, przysłuchać się dźwiękom warszawskich piosenek. W scenerii zrujnowanego dawnego gmachu Banku Polskiego będzie można wysłuchać opowieści o historycznych wydarzeniach, których budynek był świadkiem, m.in. jako reduta powstańcza w 1944 r. W specjalnie uruchomionym "kinie" wyświetlane będą fragmenty filmów fabularnych jak m.in. "Zakazane piosenki" (1946) czy "Cafe pod Minogą" (1959), a także filmy, dokumentujące okupacyjne życia Warszawy.

I historycznie...

Na Żoliborzu do szczególnych atrakcji należeć będzie zwiedzanie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Przygotowano m.in. wystawę "Narodowa sztuka białoruska", projekcję filmu "Zapomniany legion", a także kuratorskie zwiedzanie wystawy "Więźniowie X Pawilonu", w tym cel Romualda Traugutta i Józefa Piłsudskiego.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z okazji Nocy Muzeów zaprezentuje najcenniejszy ze swoich eksponatów – buławę marszałkowską. Dotychczas była ona prezentowana publicznie ponad 10 lat temu na wystawie „Powrót pamiątek do kraju”. Muzeum, którego otwarcie planowane jest na listopad 2018 r., podczas Nocy Muzeów będzie gościć w MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17. Buława marszałkowska zaprezentowana zostanie w gabinecie ministra kultury prof. Piotra Glińskiego. Podczas Nocy Muzeów pokazane zostaną również dwie inne pamiątki osobiste: złoty zegarek, który Józef Piłsudski otrzymał z okazji imienin od I Brygady w 1915 r., oraz papierośnicę marszałka, słynącego z zamiłowania do palenia.

Szczegółowy plan Nocy Muzeów, a także informacje o działaniu komunikacji miejskiej podczas imprezy dostępny jest na stronie internetowej www.um.warszawa.pl.