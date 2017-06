Przedmioty na rzecz aukcji przekazali m.in.: Magdalena Cielecka, Krzysztof Penderecki, Janusz Gajos, Janusz Głowacki, Roman Gutek, Krystyna Janda, zespół Laibach, Adam Michnik, Danuta Stenka, a także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Jak przekazała PAP w czwartek rzeczniczka prasowa Malta Festival Poznań Martyna Nicińska, aukcję zainicjował już na początku maja ilustrator Mariusz "Wilk" Wilczyński, przekazując na licytację pracę "Psy szczekają, karawana idzie dalej". - Od tego momentu przez cały miesiąc otrzymywaliśmy przedmioty od kolejnych artystów i ludzi kultury – dodała.

Aukcja na rzecz festiwalu potrwa do 17 września, a lista licytowanych przedmiotów będzie uzupełniania na bieżąco.

- Na aukcję wystawiliśmy zarówno dzieła sztuki, takie jak: przestrzenna 5-metrowa rzeźba "Habitat" Jarosława Kozakiewicza, prezentowana obecnie w Zachęcie czy studium "Larum" Edwarda Dwurnika, podarowane przez Grażynę Kulczyk. Wylicytować można także inne cenne dla naszych darczyńców przedmioty: statuetki dla filmów Agnieszki Holland, Małgorzaty Szumowskiej czy Joanny i Krzysztofa Krauze, sukienkę z gali oscarowej, w której Ewa Puszczyńska odbierała nagrodę za Idę, kopertówkę, z którą Maja Ostaszewska pojawiała się na wielu ważnych wydarzeniach artystycznych – wyliczała Nicińska.

Przedmioty podarowane organizatorom Malty będzie można licytować także w sobotę, 17 czerwca na poznańskim pl. Wolności; będą to rzeczy, które nie znajdą się na internetowej aukcji. Tego dnia w Poznaniu mają pojawić się także niektórzy z darczyńców, m.in. Andrzej Chyra i Małgorzata Szumowska.

Nicińska podkreśliła, że każdy wylicytowany przedmiot będzie "wyrazem wsparcia w niepewnej sytuacji finansowej, w jakiej znaleźliśmy się po wstrzymaniu przez ministra kultury Piotra Glińskiego dotacji na organizację festiwalu".

Tegoroczny festiwal rozpocznie się w piątek pod hasłem "My, Naród; My, Bałkany; My, Wschód; My, Europa; My, Inni". Jednym z kuratorów festiwalu jest chorwacki reżyser Oliver Frljić, który współpracował już dwukrotnie z polskimi aktorami - w 2013 r. w krakowskim Narodowym Starym Teatrze - wówczas premiera sztuki została odwołana przez dyrektora teatru Jana Klatę - oraz z aktorami Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie w tym roku wystawiony został spektakl "Klątwa", który środowiska prawicowe i kościelne określały jako bluźnierczy, a prokuratura wszczęła z urzędu dochodzenie w tej sprawie.

Malta bez dotacji

W tym roku Malta odbędzie się bez dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, festiwal Malta pod kuratelą Oliviera Frljića nie gwarantuje "włączenia odbiorcy w dialog” i może zniechęcić do udziału w tym wydarzeniu. Jak mówił, tym "samym naruszono warunki umowy zawartej z MKiDN, dlatego odmówiłem finansowania tego wydarzenia".

Z tymi zarzutami nie zgodził się dyrektor festiwalu Malta Michał Merczyński, który przypomniał, że nazwiska obu kuratorów 27. edycji Malta Festival Poznań – Olivera Frljića oraz Gorana Injaca, a także szczegóły przygotowanego przez nich programu zostały zawarte we wniosku dotacyjnym złożonym przez Fundację Malta już w listopadzie 2015 r. Na podstawie tego wniosku decyzja o przyznaniu dofinansowania została zatwierdzona niespełna pół roku później.

Tegoroczny festiwal potrwa do 25 czerwca.

Poznański Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta powstał w 1991 r. jako platforma prezentacji sztuki eksperymentalnej, offowej; dziś jest jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej.