"Rozpoczynamy ostatni etap rewitalizacji kompleksu dawnej elektrowni EC1. W środę podpisano umowę, na mocy której spółka Erekta, za kwotę ok. 16,2 mln zł, zobowiązała się wyremontować budynki dawnych warsztatów i przekształcić je w ciągu 22 miesięcy w obiekt Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej" - poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na konferencji, która odbyła się w środę w obecnie zdegradowanej poprzemysłowej przestrzeni EC1.

Jak dodała, przy inwestycji wykorzystane zostaną środki unijne - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 13,8 mln zł, czyli prawie 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Według planów na trzech kondygnacjach CKiNI powstanie przestrzeń z interaktywnymi ekspozycjami edukacyjnymi. Parter i pierwsze piętro przeznaczone zostaną na prezentację świata gier; zwiedzający poznają tam tajniki ich tworzenia, m.in. technologię motion capture. Nie zabraknie sali retro z grami i sprzętem z lat 80. XX wieku.

Na drugim piętrze przewidziano interaktywne prezentacje poświęcone komiksowi - gość CKiNI wyjdzie stamtąd z własnoręcznie stworzonym komiksem. Będą też wystawy stałe i czasowe, czytelnie, sale spotkań. W sali wirtualnej rzeczywistości stworzona zostanie możliwość przeniesienia się w świat wirtualny.

W Łodzi od 1991 roku odbywa się największy w Europie Środkowej Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Jego organizator, Adam Radoń, ma objąć stanowisko kierownika CKiNI i - jak podkreślił - już rozpoczął prace nad szczegółowym planem zagospodarowania obiektu.

"Planujemy w nim zarówno prezentowanie najnowszego sprzętu z zakresu gier komputerowych i technologii, jak i uruchomienie pierwszej w kraju galerii komiksu i sztuki ilustracji. W Polsce nie istnieje instytucja, która w taki sposób, jak mamy to zamiar zrobić my, zgłębiałaby obszary komiksu, gier komputerowych i nowoczesnych form narracji interaktywnej. Nie zamykamy się jedynie w obszarze rozrywki - będą tu działy się rzeczy mądre i potrzebne; pomożemy młodym ludziom odkryć ich umiejętności i pasje" - dodał.

Przebudowa obiektu, który wpisany jest do ewidencji konserwatora zabytków, odbędzie się w formule "zaprojektuj i wybuduj". Po zakończeniu prac budowlanych, przeprowadzony zostanie kolejny przetarg - na jego wyposażenie. Otwarcie CKiNI planowane jest na rok 2019.

"Liczymy, że CKiNI będzie odwiedzało rocznie ok. 200 tys. osób. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach dotyczących pozyskiwania ważnych eksponatów, które znajdą się w Centrum na ekspozycji. Chcemy by, do końca 2019 roku cały kompleks EC1 uzyskał pełną operacyjność" - zaznaczył dyrektor EC1 Łodź - Miasto Kultury Błażej Moder.

Położony w centrum Łodzi kompleks "EC1 Łódź - Miasto Kultury" to jeden z głównych - obok nowego dworca Łódź-Fabryczna - obiektów tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ) - projektu rewitalizacyjnego obejmującego obszar ok. 100 ha, które w ciągu najbliższych lat ma zamienić się w atrakcyjną przestrzeń publiczną.

Proces rewitalizacji EC1 prowadzony pod nadzorem konserwatorskim rozpoczął się w 2010 r. Do tej pory w EC1 Wschód i EC1 Zachód gruntownie odnowiono łącznie ok. 38 tys. powierzchni za 265 mln zł. Mieszczą się w nich m.in. nowoczesne planetarium, które w ciągu roku działalności odwiedziło blisko 150 tys. widzów; Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Łódź Film Commission oraz największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki, którego otwarcie zaplanowane jest na koniec tego roku.