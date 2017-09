O przyznaniu nagrody poinformował PAP w piątek Instytut Adama Mickiewicza, państwowa instytucja kultury, która wspierała wydanie płyty w brytyjskiej wytwórni Chandos w ramach programu Polska Music.

Uroczysta gala, podczas której wśród zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybrany zostanie także laureat nagrody głównej, odbędzie się 13 września w Londynie.

Powstały w 1978 r. Kwartet Śląski jest wielokrotnie nagradzanym kwartetem smyczkowym, który ma na koncie m.in. najważniejsze polskie nagrody "Fryderyka" za albumy kameralne. Śląscy kameraliści mają w repertuarze ponad 400 utworów, z czego około 300 to literatura XX i XXI wieku.

Muzycy występowali m.in. w całej Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii, Chinach i Korei Północnej, zapełniając niektóre z najsłynniejszych sal koncertowych na świecie, jak Carnegie Hall w Nowym Jorku i Konzerthaus w Wiedniu.

Album "Grażyna Bacewicz. Kwartety smyczkowe I-VII" został wydany w ubiegłym roku i szybko znalazł uznanie krytyków, wygrywając m.in. polskie nagrody "Fryderyków". BBC Magazine przyznał mu maksymalną ocenę pięciu gwiazdek, a utwory Bacewicz znalazły się wśród najczęściej nadawanej muzyki klasycznej w brytyjskich stacjach radiowych.

Magazyn "Gramophone", współorganizator konkursu, podkreślał w recenzji, że po słuchaniu Bacewicz w wykonaniu Kwartetu Śląskiego "trudno nie przekonać się do tego, że to dzieła, które mogą być prezentowane obok cykli kwartetów smyczkowych napisanych przez Tipetta, Brittena, Szostakowicza i Bartoka".

"Nasza praca zazwyczaj nie polega na tym, żeby zdobywać nagrody, ale bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia - także dlatego, że to nagroda za nagranie z muzyką polską, Bacewiczówny" - komentował w rozmowie z PAP Arkadiusz Kubica z Kwartetu Śląskiego.

Jak podkreślił, dla kwartetu "to bardzo ważne, że muzyka polska - którą gramy już prawie 40 lat i staramy się propagować na świecie - wychodzi troszkę dalej i zaczyna zataczać dalsze kręgi".

Pytany o twórczość Bacewicz, która wciąż nie jest w pełni odkryta nawet przez polską widownię, Kubica żartował, że "szewc bez butów chodzi". "Skoro na Zachodzie zostało zauważone, to może wreszcie teraz w końcu będzie także tutaj u nas, w kraju" - powiedział, dodając, że liczy na oferty koncertów, także z Polski.

"Dla Polaków bardzo cenne jest to, że Bacewicz opiera się na bardzo wielu tematach nie ludowych, wprost, ale wykorzystujących skale folklorystyczne" - tłumaczył, dodając, że "wartością uniwersalną z kolei jest to, że jest to dobrze napisane instrumentalnie (...) i dobrze brzmiące".

Nagrodzona w piątek płyta "Grażyna Bacewicz. Kwartety smyczkowe I-VII" jest pierwszym albumem Kwartetu Śląskiego wydanym we w wydawnictwie Chandos. W przeszłości za sprawą współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, wytwórnia publikowała również nagrania najlepszej polskiej muzyki symfonicznej i kameralnej, m.in. Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza i Andrzeja Panufnika.

W rozmowie z PAP Kubica zdradził, że Kwartet Śląski pracuje już z wytwórnią Chandos nad kolejną płytą z muzyką Bacewicz, na której znajdą się dwa kwintety z Wojciechem Świtałą, a także kwartet skrzypcowy i wiolonczelowy nagrany przez Polish Cello Quartet. "To będzie taki mały rarytasik" - zapowiedział.

W piątek, 1 września o 18 czasu brytyjskiego (19 czasu polskiego) Kwartet Śląski będzie również gościem w audycji "In Tune" BBC Radio 3, podczas której muzycy opowiedzą o płycie i zagrają na żywo wybrane utwory.

W przeszłości Gramophonami, które uznawane są za Oscary świata muzyki klasycznej, nagradzani byli m.in. Piotr Anderszewski (2015) i polsko-kanadyjski pianista Jan Miłosz Lisiecki (2013).