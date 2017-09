- "Wesele" to nie jest takie pokazywanie problemów Polski w sposób zdecydowanie jasny, to nie jest dyktowanie nikomu tego, co ma myśleć o sytuacji w Polsce. "Wesele" jest utworem, który pozwala na szeroką interpretację i ono właśnie budzi, budziło i zapewne będzie budzić w przyszłości, dyskusję na temat Polski - powiedział prezydent.

Jak mówił, dzisiaj możemy patrzeć na "Wesele" optymistycznie, bo wkrótce po jego wydaniu wolna Polska się odrodziła, "czyli jednak Polacy umieli stanąć razem, czyli jednak była ta wspólnota i możemy też dzisiaj dyskutować na ile >>Wesele<<, obudziło tę potrzebę wspólnoty, a na ile ona po prostu w nas istniała zawsze i istnieje również i dzisiaj".

Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę, że już współcześni Wyspiańskiemu "doskonale zdawali sobie z tego sprawę, że jest to utwór przełomowy, (...) jest to dramat równy największym dokonaniom polskiego romantyzmu".

- To, w jaki sposób było postrzegane "Wesele", był postrzegany w ogóle Wyspiański niech zilustruje pewna sytuacja, która miała miejsce po jednym z krakowskich spektakli "Wesela", gdy w trakcie owacji Wyspiańskiemu wręczono wieniec z liczbą 44, było to oczywiste nawiązanie do symboliki z "Dziadów" Adama Mickiewicza, bowiem Wyspiański traktowany był, jako czwarty wieszcz narodowy - powiedziała pierwsza dama.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ocenił, że "Wesele" jest dramatem "bardzo aktualnym, dramatem, który żyje także w naszym życiu codziennym, w mowie potocznej. To jest dramat jednocześnie szalenie ważny w historii Polski, bo on był pisany w czasach, kiedy też społeczeństwo było podzielone, kiedy te różnice społeczne były widoczne, kiedy zbliżał się pewien historyczny przełom, który wszyscy już przewidywali".

- Warto powiedzieć, że mimo tych różnic w "Weselu" widać wspólny mianownik - on jest tam wielokrotnie przywoływany, tym wspólnym mianownikiem jest serduszko panny młodej, jest to stwierdzenie, że "Polska to ważna rzecz" - podkreślił Gliński.

Narodowe Czytanie to prowadzona od 2012 r. ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa i "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza.

W Warszawie Narodowe Czytanie "Wesela" rozpoczęło się o godzinie 12 w Ogrodzie Saskim. Inauguracji będzie towarzyszył występ grupy Zakopower. We wspólnym czytaniu dramatu Wyspiańskiego uczestniczyć będą znani aktorzy i muzycy, m.in. Paweł Królikowski, Iza Kuna, Piotr Głowacki, Anna Dereszowska, Małgorzata Foremniak, Piotr Cyrwus i Agnieszka Więdłocha. Przerwy w czytaniu wypełnią warsztaty ukazujące polskie tradycje i obrzędy.

Z okazji tegorocznego Narodowego Czytania "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego po raz pierwszy w historii zostanie przetłumaczone na Polski Język Migowy. Wspólna lektura fragmentów tego dramatu w języku migowym odbędzie się w obecności pary prezydenckiej w Instytucie Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. Przez cały dzień na język migowy będzie również tłumaczone wspólne czytanie "Wesela" w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

Najokazalej zaplanowano program Narodowego Czytania w Krakowie - mieście, gdzie utwór powstał i zaistniał. W bohaterów dramatu wcielą się artyści, samorządowcy i naukowcy. Widowisko zacznie się na Rynku Głównym – tu w kościele Mariackim odtworzone zostaną zaślubiny chłopki Jadwigi Mikołajczykówny i poety Lucjana Rydla. Potem para młoda (Gabriela Oberbek i Jarosław Kozielski) przejdzie na plac Mariacki, do budynku, w którym Wyspiański pisał "Wesele".

Następnie orszak, w towarzystwie krakowian i dźwięków ludowej muzyki, skieruje się do Sukiennic gdzie na tarasie widokowym znane postacie, związane z Krakowem, wspólnie czytać będą pierwszy akt dramatu. Partie Pana Młodego przypadły dyrektorowi Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzejowi Betlejowi, a Panny Młodej – Ewie Wachowicz. W rolę Dziennikarza wcieli się wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, a didaskalia przeczyta dyrektor Starego Teatru Marek Mikos. Proboszcz parafii mariackiej Dariusz Raś przeczyta partie Księdza. Ojca Pana Młodego odtworzy Jan Rydel, prawnuk Lucjana Rydla.

Z Sukiennic orszak weselny, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiacy, przejdzie na pl. Szczepański, gdzie odczytywane będą drugi i trzeci akty sztuki. Narodowe Czytanie "Wesela" odbywać się będzie też m.in. w Starym Teatrze, w parku Ratuszowym w Nowej Hucie.

Narodowe Czytanie odbywa się w całym kraju. "Wesele" czytane będzie zarówno w niewielkich miejscowościach, jak i dużych miastach. Głośnej lekturze dramatu Wyspiańskiego oddawać się będą przedstawiciele władz lokalnych, aktorzy, bibliotekarze, a także publiczność.

Narodowe Czytanie odbywać się będzie także poza granicami Polski m.in. w Sydney, Chicago, Toronto, Londynie, Dublinie, Barcelonie, Odessie, Budapeszcie. W Paryżu "Wesele" czytać będzie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w polskiej ambasadzie w Paryżu, wspólnie z rodakami mieszkającymi we Francji.