To spotkanie ma wymiar absolutnie szczególny z dwóch przyczyn. Po pierwsze jest to Rok Kościuszkowski, rok Tadeusza Kościuszki, rok 200. rocznicy śmierci naczelnika wielkiego pierwszego polskiego powstania narodowo-wyzwoleńczego; naszego wielkiego bohatera narodowego (...). To także (...) ostatnie miesiące poprzedzające rozpoczęcie tego niezwykle ważnego, podniosłego dla nas roku stulecia odzyskania niepodległości. I można powiedzieć, że w tych dwóch niezwykle ważnych okolicznościach spotykamy się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim - powiedział prezydent.

Prezydent przypomniał, że Tadeusz Kościuszko to nie tylko nieustępliwy polityk, wspaniały żołnierz, generał, który walczył o wolność Polski i niepodległość USA, ale miał jeszcze kilka innych pasji, o których niewielu wie - był inżynierem, projektował ogrody, grał w szachy, szydełkował, haftował.

"Muzyka T. #Kościuszko i innych naszych romantycznych kompozytorów stanowi element głębokiego polskiego dążenia do wolności" - #PAD pic.twitter.com/iqZ7HsPIwk — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 18 October 2017

Dziś spotykamy się tutaj, żeby mówić o jeszcze innej stronie duszy i osobowości naszego wielkiego rodaka, naszego wielkiego generała, naszego wielkiego żołnierza Tadeusza Kościuszki. Będziemy słuchać i mówimy o tym, że komponował również muzykę - powiedział Duda.

Krytycy, podkreślając że był kompozytorem amatorem, że nigdy nie kształcił się w tym zakresie, jednak równocześnie przyznają, że musiał być człowiekiem utalentowanym, skoro umiał muzykę nie tylko usłyszeć w duszy, nie tylko ją sobie wyobrazić, ale umiał ją także przelać, zapisać, w formie zapisu nutowego - dodał prezydent.

Przyznał, że utwory Kościuszki były proste, nie były muzyką wielką, skomplikowaną, symfoniczną. - Niemniej jednak, to pokazuje, to jest świadectwem jak niezwykle wszechstronnym człowiekiem, niezwykle wszechstronnie utalentowanym, jak wielkim intelektualistą zarazem, był Tadeusz Kościuszko - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił rolę, jaką dla budowania tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty odegrała w czasie zaborów kultura. - I to właśnie, że tę kulturę współtworzył także żołnierz Rzeczypospolitej jest niezwykle znamiennym dowodem na to, jak wieloaspektowa była ta droga do odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą - dodał Andrzej Duda.

Ta muzyka Tadeusza Kościuszki i osnute w jakimś sensie na niej i na sylwetce Kościuszki utwory także innych naszych kompozytorów romantycznych tamtego i nieco późniejszych czasów (...) one wszystkie stanowią ten niezwykły element tego głębokiego polskiego dążenia do wolności, do niepodległości (...) To właśnie dzięki temu w 1918 r. Rzeczpospolita na powrót po 123 latach stała się faktem - zaznaczył prezydent.

Podczas uroczystości zaprezentowano także album "Tadeusz Kościuszko – Artysta", który ukazał się nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. - Postanowiliśmy zwrócić państwa uwagę na to inne oblicze Kościuszki (...), który wykazywał wielką dojrzałość artystyczną. W przygotowanej specjalnie na tę okazję publikacji udowadniamy jego wielki talent plastyczny, wskazujemy też na działalność muzyczną. Opublikowaliśmy utwory Kościuszki, a także te dzieła, które z inspiracji jego życiem i działalnością powstały - powiedział dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Daniel Cichy wręczając specjalny, ręcznie wykonany album z numerem pierwszym prezydentowi.

Jak podkreślają wydawcy publikacja składa się z trzech części. Pierwsza to bogato ilustrowana książka zawierająca popularnonaukowe eseje historyka sztuki dra Pawła Ignaczaka i muzykologa Adama T. Kukli. Towarzyszy im dwanaście reprodukcji dzieł rysunkowych Kościuszki i zeszyt nutowy. Są w nim kompozycje muzyczne, których autorstwo przypisuje się samemu Kościuszce oraz utwory innych twórców - Józefa Elsnera, Franciszka Lessla i Kazimierza Nowakiewicza.

Koncert był jednym z wydarzeń upamiętniających 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Zorganizowała go Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Wykonano utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i Karola Kurpińskiego, a także samego Tadeusza Kościuszki.

W programie znalazły się dwa polonezy i walc na fortepian Tadeusza Kościuszki; Fuga na temat "Jeszcze Polska nie zginęła" na fortepian oraz Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki na orkiestrę kameralną i recytującego aktora - Karola Kurpińskiego. Zabrzmiał także Sekstet smyczkowy Es-dur op. 39, cz. III Elegia. Andante espressivo e sostenuto - Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego oraz Fantazja na tematy polskie A-dur na fortepian i orkiestrę - Fryderyka Chopina.

Podczas koncertu wystąpili Łukasz Krupiński (fortepian), Paweł Królikowski (recytator) oraz Chopin University Chamber Orchestra pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

Tadeusz Kościuszko (ur. 4 lutego 1746 r., zm. 15 października 1817 r.) był polskim i amerykańskim generałem, Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania zwanego Insurekcją Kościuszkowską. Walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą 15 października 200. rocznicą jego śmierci.