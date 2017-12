Informację o śmierci artysty przekazał jego agent. Potwierdziła ją rodzina. Jak poinformowano w komunikacie, Chworostowski zmarł nad ranem w środę "w otoczeniu rodziny, niedaleko swego domu w Londynie".

Urodzony w roku 1962 w Krasnojarsku na Syberii śpiewak występował na czołowych scenach świata, m.in. w Metropolitan Opera, Covent Garden i La Scali, w operach wiedeńskiej i berlińskiej, a także na scenach swej ojczystej Rosji.

Chworostowski ukończył szkołę artystyczną w Krasnojarsku i był solistą tamtejszej opery. Uznanie międzynarodowe zyskał w 1989 roku, gdy wygrał konkurs wokalny BBC, Singer of the World w Cardiff. Karierę na zachodnich scenach operowych rozpoczął występem w "Damie Pikowej" Piotra Czajkowskiego w operze w Nicei. Sukcesem, który utwierdził jego reputację, był "Eugeniusz Oniegin" w weneckiej La Fenice. Od 1994 roku mieszkał w Londynie.

Był artystą cieszącym się wielką popularnością; "Elvisem opery" obwołał go magazyn "Elle", a amerykański tygodnik "People", opisujący życie gwiazd, umieścił go na swej liście 50 najpiękniejszych ludzi świata.

Jego interpretacja Oniegina sprawiła, że "New York Times" uznał go za urodzonego do tej partii. W ostatnich latach repertuar Chworostowskiego obejmował głównie opery Giuseppe Verdiego. Artysta uczestniczył w międzynarodowych festiwalach wokalnych, nagrał ponad 40 płyt.

Po diagnozie choroby nowotworowej w 2015 roku Chworostowski odwołał koncerty, ale po kilku miesiącach powrócił na scenę. Jednak jesienią zeszłego roku konieczna była kolejna chemioterapia. Po wyjściu ze szpitala śpiewak wystąpił w październiku zeszłego roku, w dniu swych urodzin, we Frankfurcie.

Ostatni koncert Chworostowskiego w Rosji odbył się w czerwcu br. - wystąpił wówczas, owacyjnie witany, w rodzinnym Krasnojarsku. W lipcu dał recital w rezydencji ambasadora Rosji w Londynie. Koncert w Moskwie, który miał odbyć się jesienią br., artysta musiał odwołać.

Chworostowski pozostawił czworo dzieci pochodzących z jego dwóch małżeństw.