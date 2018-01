AREK JAKUBIK – Aktor, reżyser, producent, lider i wokalista grupy Dr. Misio

Arek Jakubik w filmie "Najlepszy". fot. R. Palka / Materiały prasowe / Robert Palka www.robertpalka.co

FILMY 2017

„Komunia” – reż. Anna Zalewska

Wiem, że premiera była w listopadzie 2016, ale dla mnie to najlepszy polski film 2017 roku. (pomijam te, w których grałem… (śmiech) I super, że właśnie dokumentalny! Trzymam kciuki za Oskara.

„Twój Vincent” – reż. Dorota Kobiela i Hugh Welchman

Wielki szacunek. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w kinie. Obraz zjawiskowy, genialny formalnie, gdzie widz może zanurzyć się w fascynującym świecie postaci z obrazów Van Gogha.

„The Square” – reż. Ruben Ostlund

Oj, ten film zostanie we mnie na długo. I pytania o granice człowieczeństwa, ludzkiej empatii, podziałów klasowych. Ta scena z „gorylem” na kolacji… Prowokujące, odważne, mądre kino.

KSIĄŻKI 2017

„Król” - Szczepan Twardoch

Czyta się tę powieść znakomicie i nawet po skończeniu książki ciężko się oderwać od „twardochowej” wizji Warszawy z lat 30-tych XX wieku, zaskakująco dzisiaj aktualnej i groźnej. Gotowy materiał na scenariusz filmowy.

„Marcin Świetlicki. Autobiografia. Nieprzysiadalność” - rozmawia Rafał Księżyk

Wielu kolegów nie będzie zadowolonych, że pojawili się w tej książce, ale pewnie nie ma lepszego sposobu, żeby poznać kim naprawdę jest ten cały Świetlik. No może jeszcze warto przeczytać parę jego wierszy, powieści, posłuchać paru piosenek.

„Sprzedawczyk” - Paul Beatty

Poruszająca satyra na rasizm, zabawna i przerażająca zarazem. W Polsce wyjdzie dopiero w styczniu 2018, ale otrzymałem ją dwa tygodnie temu dziewiczą w formacie „pdf” od wydawnictwa, w niezłym tłumaczeniu Piotra Tarczyńskiego i jednym tchem przeczytałem, bo miałem nagrać audiobooka. Strasznie żałuję, że odmówiłem, ale przy tak szybkim terminie realizacji musiałbym siedzieć w studio przy mikrofonie w święta… (śmiech)

=============

NATALIA NYKIEL – wokalistka, jedna z nielicznych gwiazd błyszczących swoim blaskiem

Natalia Nykiel i Rysy na festiwalu Audioriver 2016 / fot. Audioriver / Materiały prasowe

PŁYTY 2017

Lorde "Melodrama"

To była najbardziej wyczekiwana przeze mnie płyta tego roku. Jestem usatysfakcjonowana podwójnie bo Lorde zagrała też świetny koncert z tym materiałem na Openerze.

Tove Lo "Blue Lips"

Tove Lo idzie konsekwentnie obraną drogą, nowa płyta nie zawodzi i jest pełna niespodzianek.

Mura Masa "Mura Masa"

Z takim zestawem gości to po prostu musiało się udać. Efekt? Moim zdaniem jedna z najlepszych płyt tego roku.

KSIĄŻKI 2017

"Sendlerowa. W ukryciu" Anna Bikont

Bardzo przejmująca i bardzo potrzebna książka.

"Swing Time" Zadie Smith

Wciągająca i pouczająca. Można z niej wyciągnąć o wiele więcej w kwestii kultury, podziału klasowego i ludzkich więzi niż mogłoby się wydawać.

Nie książka, a magazyn - "G'rls"

To świetnie przemyślany kwartalnik o kobietach nie tylko dla kobiet. Stworzony z pasją, co bardzo czuć w treściach. Każdy kolejny numer zaskakuje ciekawymi tematami i pięknym wydaniem. Obowiązkowa lektura każdej młodej dziewczyny. Wyjątkowo potrzebna w dzisiejszych czasach.

FILMY 2017

"Sztuka Kochania - Historia Michaliny Wisłockiej"

Jest wciąż tak bardzo aktualna. Dobrze, że takie filmy powstają i docierają do szerokiego grona odbiorców.

"Dunkierka"

Jestem fanką wszelkich filmów o tematyce historycznej i ten podobał mi się szczególnie. Minimalizm w dialogach i zdjęcia są jego ogromną siłą.

"Piękna i Bestia"

Na kilku scenach tej bajki siedziałam w kinie z otwartą buzią. Warto jest czasem usiąść do tego typu filmów, dają nam dziecięcą radość i tym samym zwracają uwagę na wartości, które się zatracają w codziennym życiu.

=============

ADA FIJAŁ, aktorka, która możemy oglądać w spektaklu "Tajna Misja" w Teatrze Imka i serialu „Barwy Szczęścia”.

Ada Fijał; fot. Bastek Czernek / Materiały prasowe

PŁYTY 2017

W mijającym roku moje serce podbiła przede wszystkim Ania Dąbrowska, mistrzyni klimatu i interpretacji ze swoim albumem „The Best Of”.

Na mojej playliście można usłyszeć też piosenki z niezwykłego albumu „Maleńczuk gra Młynarskiego”, który z miłości do poetyki Mistrza Młynarskiego, porusza mnie w szczególny sposób, zwłaszcza w wykonaniu „niegrzecznego chłopca” Maleńczuka.

No i last but not least - „Oldschool” Kuby Badacha – wysmakowane, niebanalne połączenie popu i jazzu, z genialnymi tekstami min autorstwa Oli Kwaśniewskiej .



FILMY 2017

Moje odkrycie to „Twój Vincent”, pełnometrażowa animacja malarska, przedstawiająca życie i śmierć Vincenta van Gogha. Prawdziwe dzieło sztuki. Liczę na Oscara!

Bardzo podobał mi się też film „Ukryte działania”. To opowieść o trzech Afroamerykankach pracujących w NASA na przełomie lat 50 i 60. W tamtych czasach kobiety, które aspirowały do pracy w "męskim zawodzie", a na dodatek nie były białe, musiały być piekielnie zdolne i zdeterminowane. Świetne kino.

Kolejnym dobrym filmem, który przez przypadek obejrzałam niedawno w samolocie, jest „Mc Imperium”. Choć nie przepadam za fast foodami to historia założyciela najsłynniejszej burgerowni świata naprawdę wciąga.

Kocham też seriale. Na szczycie listy z tego roku jest „Stranger Things”. Pozycja absolutnie obowiązkowa!

KSIĄŻKI 2017

Pierwsza to książka Alka Rogozińskiego , zwanego księciem komedii kryminalnej, „Lustereczko, powiedz przecie”. Pełna zwrotów akcji, zabawna opowieść, w której wielu znajomych z mediów czy szołbiznesu odnajdzie swoje alter ego.

Kolejna pozycja jest bliska mojej modowej pasji - „Jak być Paryżanką w Polsce” Natalii Hołowni. Tytuł w zasadzie idealnie odzwierciedla to, o czym jest. A ja, tak jak Natalia, kocham Paryż, jego nonszalancję i niepowtarzalny styl.

Niezwykła jest „Sława” Karoliny Korwin Piotrowskiej. Ogrom pracy, jaki wykonała autorka, żeby zebrać wszystkie informacje, czym jest jedna z największych fantazji ludzkości, sprawia, że książkę czyta się niczym wciągającą powieść szpiegowską. Karolina – wielki szacun.

=============

ROSALIE – wokalistka i muzyk, za chwilę do sklepów trafi jej świetna płyta „Flashback”

Rosalie "Flashback" / Materiały prasowe

PŁYTY 2017

Thundercat "Drunk" - płyta, której słuchałam po kilka razy dziennie. Zapętlam do teraz.

Sza - "Ctrl" - Bardzo byłam ciekawa co się wydarzy na tym albumie. Na szczęście dzieje się tak dobrze, że nie mogłam o niej nie wspomnieć.

Sampha - "Process" Wydaje mi się, że przy tej płycie się sporo napłakałam (śmiech).

FILMY 2017

"Blade Runner 2049" Wolno nabierający tempa, świetny technicznie, film sci-fi spięty muzyką Hansa Zimmera. Kontynuacja warta pierwszej części.

"To przychodzi po zmroku" Thriller psychologiczny trzymający nas od samego początku za gardło. Udzielająca się atmosfera niepokoju towarzyszy Ci przez cały seans. Coś obłędnego!

"Dark" Nie film, a serial niemieckiej produkcji o klimacie zbliżonym do Stranger Things, ale jeszcze bardziej mroczno, jeszcze bardziej ponuro. Obejrzałam cały sezon w 4 dni. Supeeeer!

KSIĄŻKI 2017:

"Mali Bogowie" - Paweł Reszka

Kulisy pracy polskiej służby zdrowia przysparzające o ciarki na ciele. Bardzo dobry reportaż.

"Hygge. Klucz do Szczęścia" Wiking Meik

Książka, którą każdy polecał mi przeczytać i w tym roku postanowiłam to nadrobić. Lekka, idealna w podróż.

"Opowieść podręcznej" Margaret Atwood

Zanim do niej dotarłam, zobaczyłam serial , który powstał na jej podstawie. Wstrząsająca historia o piekle, przez które musiały przechodzić kobiety.

=============

MARCIN WYROSTEK – Najlepszy akordeonista w tej części świata, w sklepach jest jego płyta "Polacc"

Marcin Wyrostek / AKPA

FILMY 2017

"Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara"

Każdy z nas ma w sobie trochę siebie samego z czasów dzieciństwa ... cała saga Piratów z Karaibów jest w pewnym stopniu spełnianiem moich dziwcięcych marzeń o niezwykłych, morskich przygodach. Ta podróż w czasie w połączeniu z niesamowitymi zdjęciami, efektami specjalnymi, genialną grą aktorską wywołuje u mnie ciarki na plecach, uśmiech na twarzy i chęć wykrzyczenia: do abordażu!!!

"Dunkierka"

Filmy historyczne zajmują niezwykle ważne miejsce w mojej prywatnej filmotece. Znajomość historii, przeszłości uczy nas, uświadamia i przygotowuje do rozumienia teraźniejszości jak i przyszłości. Temat m.in. II wojny światowej jest wręcz niewyczerpalny, dla nas niezwykle pouczający, uczący pokory do życia. Doskonała wielopłaszczyznowa narracja, nieustanne trzymanie widza w napięciu, to wszystko powoduje, że film ten jeszcze na długo po obejrzeniu prowokuje do refleksji.

"Obdarowani"

Piękna historia o rodzinie, ludziach i uczuciach. To są ekranizacje, które uwielbiam oglądać z moją żoną. Dla mnie kluczową role w tym filmie odgrywa skupienie się na wartościach naturalnych i oczywistych dla człowieka, a jakże rzadko spotykanych w dzisiejszym, komercyjnym świecie. Oglądajmy, wzruszajmy się i uczmy się życia ...

PŁYTY 2017

Jamie Cullum "In The Mind Of Jamie Cullum"

Jamie Cullum łamie granice pomiędzy wieloma gatunkami muzycznymi: jazzem, popem, techno. Artysta łączy akustyczne brzmienie fortepianu z elektroniką w niezwykle ciekawy, zaskakujący sposób. Każda Jego płyta jest wyjątkowa jak i każdy koncert jest muzycznym wydarzeniem. Miałem olbrzymią przyjemność być na Jego koncercie w Katowickim NOSPR’ze i do dzisiaj pamiętam emocje jakie mi wtedy towarzyszyły. Świetny wokalista, pianista, showman, osoba, która wie po co jest muzyka.

Hans Zimmer "The Classics"

Miałem kilkukrotnie przyjemność tworzenia muzyki do filmów - niesamowita ale jakże trudna praca-zabawa. The Classics jest zbiorem głównych tematów popełnionych przez Hansa Zimmera do filmów, kultowych filmów z kultową właśnie muzyką. To właśnie te dźwięki powodują, że włos się jeży, że przechodzą nas dreszcze, że odczytujemy i poznajemy fabułę filmu ze zwielokrotnioną siłą. Genialny kompozytor i genialne pomysły muzyczne. Serdecznie polecam.

Richard Galliano "Les années Milan (D'Édith Piaf à Astor Piazzolla)"

Od czasów liceum jestem zafascynowany Richardem Galliano, przede wszystkim jego wrażliwością muzyczną, kreatywnością oraz ogólnym podejściem do muzyki, Les annees Milan to podwójny album, który zawiera wiele kompozycji z różnych okresów twórczości artysty jak i w znacznej części kompozycje Astora Piazzolli. Znakomity muzyk, znakomita płyta, znakomity instrument.

KSIĄŻKI 2017

"Ja, pustelnik Autobiografia" - Pustelnik Piotr, Trybalski Piotr

Moją wielką pasą są góry, więc nie tylko się po nich wspinam, ale również o nich czytam...bardzo czekałem na premierę książki Piotra Pustelnika i tą fascynującą opowieść o życiu pełnym pasji i miłości do gór przeczytałem z wypiekami na twarzy.

Piotr Pustelnik, to trzeci Polak, który zdobył Koronę Himalajów i Karakurum. Droga na szczyty wszystkich czternastu ośmiotysięczników zabrały mu 20 lat. Ta książka opowiada o tej drodze. I o cenie, jaką przyszło Piotrowi za to zapłacić. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego góry tak pociągają, że człowiek jest w stanie poświęcić wszystko - rodzinę, pracę? Piotr Pustelnik w swojej autobiografii pisze, że tego nie da się wytłumaczyć, albo nie potrzeba tego robić... Ciekawe życie, więc i ciekawa książka serdecznie polecam.

"Spotkania. Opowieść o wierze w człowieka" - Marian Zembala, Dawid Kubiatowski

Pana Profesora Mariana Zembalę miałem zaszczyt poznać osobiście i rozmowy z nim są zawsze prawdziwą nauką życia i pokory. Spokojnie mogę podpisać się pod słowami wypowiedzianymi w książce Profesora: "Moje życie ukształtowały wspaniałe spotkania. Nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem, gdyby nie ludzie, których spotkałem na mojej drodze”.

Medycyna, przede wszystkim transplantologia zajmują kluczowe miejsce w tej książce, ale Profesor opowiada również o swoich korzeniach i rodzinie. Opisuje życiową drogę ze wszystkimi zakrętami. Pięknie opowiada o ludziach, których spotkał i od których mógł się uczyć - „Każde spotkanie jest zaciągnięciem długu, który wypada spłacić”.

Jest, to kolejna książka o człowieku pełnym pasji i miłości do zawodu, który wykonuje. Tacy ludzie są dla mnie zawsze największą inspiracją.

Książka Spotkania, to ważna pozycja w mojej bibliotece, tym bardziej, że z osobistą dedykacją Profesora.

"Wotum nieufności - W Kręgach władzy Tom I" - Remigiusz Mróz

Książka opisywana jako pierwsza polska seria political fiction, porównywana do serialu "House of cards", więc zapowiadała się ciekawie. I nie rozczarowałem się. Powieść porusza ważne tematy jak terroryzm, czy stosunki polsko - rosyjskie. Zbyt dużo nie będę pisał o fabule, bo zepsuję zabawę przyszłym czytelnikom, wspomnę tylko, że głównymi bohaterami powieści są młody polityk Patryk Hauer oraz marszałek sejmu Daria Seyda i to między nimi toczy się pojedynek o władzę.

Książka jest pełna intryg i nieczystej gry politycznej, choć osadzona w fikcji literackiej, to bardzo realistyczna….