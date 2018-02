Jarosław Sellin, pytany przez dziennikarzy, czy zostanie powołane Muzeum Getta Warszawskiego, odpowiedział: Tak, już powołujemy. Dokładnie, w najbliższych dniach, powołujemy nową instytucję kultury, która się będzie nazywać Muzeum Getta Warszawskiego. Będzie już niedługo powołany dyrektor tej instytucji.

Wiceminister kultury dodał, że MKiDN "umawia się" z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem na wydzierżawienie oryginalnego gmachu, który funkcjonował na terenie getta warszawskiego, a cudem ocalał - dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów. Tam to muzeum będzie ulokowane - wskazał Sellin. Myślę, że sobie i światu musimy też o tym opowiedzieć, jak wyglądał pierwszy etap Holokaustu. To było zamykanie obywateli polskich w gettach. Gett na terenie ziem polskich było 400, ale to warszawskie getto było największe - podkreślił.

Przypomniał, że w getcie zamknięta była ponad półmilionowa społeczność żydowska, potem wymordowana w Treblince. Warto bardziej szczegółowo też o tej tragedii opowiedzieć, dlatego takie muzeum planujemy zbudować - zaznaczył wiceszef MKiDN.

Sellin wyraził nadzieję, że muzea, które planuje zbudować MKiDN w związku ze 100-leciem niepodległości będą upowszechniać wiedzę o Polsce, o polskiej historii, bo nawet w związku z ostatnimi wydarzeniami, z ostatnich trzech tygodni wiemy, że mamy tu bardzo dużo do zrobienia. Ignorancja w świecie na temat szczegółów polskiej historii, zasług Polaków też dla walki o wolność, np. dzielności Polaków, honoru, godności jest niestety duża, to widzimy w ostatnich tygodniach, dlatego jest potężna praca do wykonania m.in. przez takie instytucje - zaznaczył.