Jeszcze w grudniu 2016 roku krakowska Fundacja XX. Czartoryskich była jedną z najbogatszych instytucji kultury w Polsce. Wtedy to skarb państwa wykupił od fundacji kolekcję 86 tys. obiektów muzealnych, bibliotekę oraz kilka budynków za niebagatelną kwotę 100 mln euro. Podpisanie umowy odbyło się przy blasku fleszy skierowanych na księcia Adama Karola Czartoryskiego oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

"Prywatna" opieka nad kolekcją Czartoryskich stała się tym samym nieaktualna i po trzech miesiącach od transakcji fundacja dokonała zrozumiałych zmian w statucie, pozycjonując się w roli mecenasa przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i artystycznych. Jednak 16 stycznia bieżącego roku do krakowskiego sądu wpłynął wniosek o likwidację Fundacji XX. Czartoryskich z powodu braku środków na dalszą działalność. Jak można mieć pół miliarda złotych na koncie i w ciągu roku wszystko stracić? - pyta niebezzasadnie dziennikarz "Przeglądu" Leszek Konarski.

Jak informuje tygodnik, jedynym dokumentem towarzyszącym wnioskowi o likwidację była uchwała rady Fundacji XX. Czartoryskich z 31 grudnia 2017 r. stwierdzająca, że „w wyniku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji XX. Czartoryskich (…) Rada Fundacji postanawia rozwiązać Fundację po przeprowadzeniu likwidacji”. Do uchwały nie dołączono żadnego uzasadnienia, dlatego sędzia Przemysław Biel, mając na względzie niedawny gigantyczny przelew ze skarbu państwa na konto fundacji, poprosił o dokumenty uzasadniające konieczność likwidacji.

W odpowiedzi prezes zarządu Fundacji Czartoryskich Maciej Radziwiłł wystosował oświadczenie: „Ja, niżej podpisany, działając jako likwidator Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie, oświadczam niniejszym, iż zaistniały przesłanki otwarcia likwidacji Fundacji, określone w treści art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach oraz art. 20a Statutu Fundacji w postaci wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji. Fundacja dysponuje bowiem aktualnie jedynie środkami finansowymi przeznaczonymi na (…) na pokrycie uprzednio zaplanowanych wydatków Fundacji w czasie trwania likwidacji”.

Wyjaśnienie nie przekonało sędziego i 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, napisał do Fundacji Czartoryskich: „Sąd postanawia ponownie wezwać wnioskodawcę o uzupełnienie braków wniosku poprzez przedłożenie dokumentów wykazujących zaistnienie ustawowych i statutowych przesłanek otwarcia likwidacji Fundacji, wyczerpania środków finansowych i majątku, w terminie 7 dni”. Odpowiedź fundacji jak dotąd nie nadeszła.

Dziennikarz "Przekroju" przytacza maila otrzymanego od prezesa Radziwiłła w odpowiedzi na pytanie o możliwość rozmowy: „Jeżeli chodzi o odwiedzanie Fundacji, to jest to dosyć trudne, bo siedziba jej to jeden niewielki pokój użyczony przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Całość majątku (środki trwałe i pozostałe książki i inne wydawnictwa) zostaną wkrótce przekazane na rzecz Muzeum Narodowego. Został naszą własnością niewielki posąg stojący przed muzeum. Zostanie on także przekazany na własność muzeum. Oczywiście całość majątku nieruchomego została darowana na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które z kolei przekazało ten majątek na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. Całość kolekcji dzieł sztuki oraz biblioteka jest już własnością muzeum”.

Natomiast na pytanie o sprawy finansowe, Radziwiłł odpowiada, że w ciągu ostatniego roku fundacja „nie prowadziła szerzej zakrojonej działalności operacyjnej” z wyjątkiem digitalizacji kolekcji i było to „ogromne i kosztowne przedsięwzięcie”. Jak zauważa Konarski, prezes nie dodał przy tym, że wspomniana digitalizacja była finansowana z grantu przyznanego poprzedniemu zarządowi przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Prezes Radziwiłł utrzymuje także, że „zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoje cele także poprzez darowizny dla innych fundacji lub instytucji kultury. W czasie ostatnich 12 miesięcy Fundacja przekazała liczne darowizny na rzecz instytucji zajmujących się kulturą, nauką itd.”. Sprawa jest rozwojowa.