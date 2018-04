Wybory nowego prezesa przeprowadzono podczas obradującego w warszawskim Teatrze Lalka 58. Zwyczajnego Walnego Zjazdu ZASP z udziałem ponad stu delegatów z całej Polski.

Wcześniej w poniedziałek podsumowania swojej trzeciej kadencji (2014-18) na stanowisku prezesa dokonał ustępujący szef ZASP Olgierd Łukaszewicz.

ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji – powstał w 1918 r. jako organizacja jednocząca aktorów z trzech zaborów. Jej pierwszym prezesem na lata 1919-20 wybrano Józefa Śliwickiego, a w opracowaniu statutu organizacji brali udział m.in. Stefan Jaracz, Juliusz Osterwa i Aleksander Zelwerowicz. W 1928 r. ze składek członków związku wybudowano Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

W czasie wojny ZASP stał się organizacją konspiracyjną. W 1940 r. wydał zakaz udziału aktorów w imprezach artystycznych organizowanych przez Niemców.

W 1950 r. ZASP został rozwiązany, a w jego miejsce powołano Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF). W 1952 r. zmieniono nazwę związku na SPATiF-ZASP. W 1981 r. przywrócono przedwojenną nazwę. 1 grudnia 1982 r. ZASP został przez władze rozwiązany, a w jego miejsce 19 grudnia 1983 r. ukonstytuował się "nowy" ZASP, do którego wstąpiło ok. 20 proc. członków rozwiązanego związku. W 1989 r. doszło do zjednoczenia związku.

Obecnie stowarzyszenie zrzesza blisko 2 tys. członków w całej Polsce.