Grupa "Amat victoria curam" (zwycięstwo kocha trud) wyewoluowała się z sekcji plastycznej Uniwersytetu III wieku w Pabianicach 3 lata temu. Od tego czasu, jako samodzielna grupa pod moim kierunkiem regularnie rysuje i maluje w murach pracowni rzeźby w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 61 - mówi z rozmowie z dziennik.pl rzeźbiarz Rafał Frankiewicz.

Pomysł, aby zacząć malować Jarosława Kaczyńskiego pojawił się pół roku temu, gdy zaczęły się spory o TK. Członkowie grupy, choć krytyczni wobec postawy Prezesa, dali się namówić na serię portretów 40x40 cm.

Portret Jarosława Kaczyńskiego / Materiały prasowe

Jak tłumaczy Frankiewicz, prezes PiS, to złożona postać, wielobarwna, cały czas czymś zaskakuje, wzbudza skrajne reakcje: jednych fascynuje, innych zniesmacza.

Skoro tak, to zadaniem było dla grupy namalować serię portretów rzetelnych, nie karykatury czy przemalowanki, ale najlepsze na jakie ich tylko jest stać - mówi Frankiewicz.

Autorzy portretów to amatorzy i emeryci 55+. Najstarsza z Pań przekroczyła już 70. - Nie są to zawodowe portrety jakich można by oczekiwać od ludzi po studiach w ASP tylko portrety malowane przez amatorów. Tytuł wystawy: Per aspera ad astra (przez ciernie do gwiazd) też odnosi się do trudu poniesionego nie tylko przez grupę - tłumaczy rzeźbiarz.

Jak mówi Frankiewicz stany emocjonalne samych twórców miały duży wpływ na wygląd portretów. - Strata męża jednej z pań przełożyła się na serię portretów w jej wydaniu o wyrazie nieco trumiennym. U innej niechęć do Jarosława Kaczyńskiego zaowocowała portretami o mocno zdynamizowanym obliczu - podkreśla artysta.