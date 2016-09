Bolesławiecki festiwal to największa w Polsce impreza poświęcona ceramice. Dolnośląskie miasto od wieków słynie jako prężnie działający ośrodek wyrobów ceramicznych. W XIV w. odkryto w okolicach Bolesławca bogate pokłady glinki ceramicznej, z których czerpie się do dziś.

To 22. edycja festiwalu, podczas którego prezentowane są rozmaite wyroby z gliny, od produktów użytkowych poprzez unikatową i oryginalną ceramikę artystyczną, po wyroby przemysłowe. - Głównym celem festiwalu jest promocja ceramiki oraz regionu bolesławieckiego - poinformowała PAP rzeczniczka bolesławieckiego magistratu Agnieszka Gergont.

Imprezę otworzy parada ceramiczna, w której weźmie udział ponad 500 osób, w tym przedstawiciele największych zakładów ceramicznych. Barwny korowód przejdzie ulicami miasta, a Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne otrzyma klucze do miasta.

Uczestnicy festiwalu będą mogli m.in. obejrzeć wypalanie największego dzbana w Polsce. Szkliwo naczynia będzie miało barwę białą i kobaltową – kolory charakterystyczne dla bolesławieckiej ceramiki.

Głównym element festiwalu jest prezentacja wyrobów ceramicznych. W tym roku w Bolesławcu będzie można zobaczyć stoiska kilkudziesięciu wystawców. Odbędą się również warsztaty ceramiczne oraz wystawy prezentujące ceramikę artystyczną.

Bolesławieckie Święto Ceramiki zakończy się w niedzielę.

Galeria Przejdź do galerii » Bolesławiec - nie tylko ceramika Bolesławiec to miasto słynące przede wszystkim z wyrobów ceramicznych. Nie jest to jednak jedyna atrakcja, która sprawia, że warto odwiedzić to miejsce.

Według historyków z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, sztandarowym dowodem opanowania sztuki garncarskiej przez artystów rzemieślników z okolic Bolesławca jest „Wielki dzban” mistrza Johanna Gottlieba Joppego z 1753 r., czy sto lat młodszy kolos - dzieło Augusta Franke z Nowogrodźca.



Pierwsze znane bolesławieckie naczynia to XVII-wieczne pękate dzbany i butle kryte brązowym szkliwem ziemnym i dekorowane reliefami oraz brązowymi nakładkami. Jednakże przełomowym dla miejscowego garncarstwa był wiek XIX. Wówczas to tworzył mistrz Johann Altmann, którego cienkościenna kamionka odlewana wraz z dekoracją z biało wypalającej się glinki, zdobyła uznanie króla Fryderyka Wilhelma III. W XIX w. w Bolesławcu funkcjonowało 15 dużych garncarni, których wyroby trafiały do wszystkich krajów Europy.



Produkcja ceramiki została reaktywowana po II wojnie światowej. Dziś produkty bolesławieckich rzemieślników cenione są ze względu na walory użytkowe oraz artystyczne w wielu krajach na świecie. Ceramikę bolesławiecką charakteryzuje m.in. tzw. technika stempelkowa, w której wzory w postaci gałązek, kwiatów, ptaków i innych elementów graficznych nakładane są na naczynia ręcznie, za pomocą specjalnie przygotowanych stempli.