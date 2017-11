Paulina Ołowska to dziś jedna z najbardziej cenionych polskich artystek zagranicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach Centre Pompidou w Paryżu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku czy Tate w Londynie. „New York Times” nazwał Ołowską „najbardziej optymistyczną, a zarazem sentymentalną polską artystką”, która „maluje zapomnianą przeszłość, wierzy w nią i nią żyje”.

Prezentowana na aukcji praca „Design for a Dress No. 1” (cena wywoławcza: 6.5 tys. zł) prezentuje projekt sukienki w geometryczne wzory nawiązujące do mody lat 70. XX wieku. Ołowska, wzorując się na pracach zawodowych projektantów, ukazała zarówno przód, jak i tył ubrania. Opatrzyła go również wskazówkami odnoszącymi się barw tkanin mających być wykorzystanych do jego uszycia.

Ołowska / Materiały prasowe

W katalogu znalazły się prace, które zmieniły tendencje w sztuce po 1989 roku. Licytować będzie można m.in. dzieła najwybitniejszych artystów: Jadwigi Sawickiej, Zbigniewa Rogalskiego, Wilhelma Sasnala czy Zbigniewy Libery. Rogalski to dziś jedno z najbardziej „gorących” i rozpoznawalnych nazwisk nowej, polskiej sztuki. Jego obrazy sprzedają się na

prestiżowych targach sztuki w Miami na Florydzie, w Paryżu, Wiedniu i Bazylei, a stamtąd trafiają do europejskich i amerykańskich kolekcji. Na aukcji znajdzie się jego praca „Historie 2”.

Warto zwrócić uwagę także na obrazy-przedmioty Rafała Bujnowskiego, które nie są już dostępne w obiegu galeryjnym. To dzieła przedstawiające rzeczy z otoczenia człowieka odwzorowane w skali 1:1. Wśród przedmiotów znalazły się: komórka „Panasonic”, kaseta „VHS 180 - min”, „Cegła” i „Deska”.

Bujnowski uchodzi dziś za jednego z najbardziej radykalnych i inteligentnych malarzy współczesnych. Nieustannie pogłębia i poszerza medium malarstwa. Poza „przedmiotami” na aukcji pojawi się także abstrakcyjny pejzaż artysty „Landscape 3”.

Obok twórców młodego pokolenia, na aukcji zaprezentowane zostaną także obiekty artystów określanych mianem „zmęczonych rzeczywistością” tj. Tymka Borowskiego, Tomka Kowalskiego („Bez tytułu”), czy Pawła Śliwińskiego („Bez tytułu: Mózg”). Praca Tymka Borowskiego pochodzi z okresu, kiedy artysta studiował jeszcze na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wczesny okres jego twórczości to cykl charakterystycznych portretów, które malował głównie ze zdjęć. Portrety przedstawiają ludzi znanych w świecie sztuki, polityki i mediów. Prezentowana na aukcji praca to portret Kazimiery Szczuki.

Na aukcji znajdzie się 57 obiektów najbardziej uznanych żyjących artystów. Mimo, że ich nowe prace można kupić w obiegu galeryjnym, starsze dzieła Rafała Bujnowskiego, Łukasza Banacha czy Radka Szlagi są dostępne jedynie na aukcjach.