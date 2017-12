Plansze komiksowe najpierw szkicowane są ołówkiem na kartce, na szkic nakładany jest tusz, a następnie praca jest kolorowana. Plansze to więc rysunki istniejące tylko w jednym egzemplarzu. To wyjaśnia ich rosnącą popularność wśród kolekcjonerów sztuki. Sięgają po nie zarówno miłośnicy komiksów, jak i ci, którzy szukają zyskownych lokat kapitału. Na świecie domy aukcyjne zarabiają na sprzedaży plansz miliony euro. W Polsce rynek dynamicznie się rozwija. Jak mówi Prezes Domu Aukcyjnego DESA Unicum Juliusz Windorbski – Kolekcjonerzy najchętniej kupują mistrzów PRL-u: Papcia Chmiela, Tadeusza Baranowskiego i Janusza Christę.

To do Henryka Jerzego Chmielewskiego znanego szerzej jako „Papcio Chmiel” należy rekord dla planszy komiksowej w Polsce. Na grudniowej aukcji pod młotek pójdzie kilka jego prac z serii „Tytus, Romek i A’Tomek” – „Tytus olimpijczykiem” i „Tytus geologiem” (ceny wywoławcze zaczynają się od 4 tys. zł). Obok Chmielewskiego za ojca polskiego komiksu uchodzi Janusz Christa. Jego prace z serii „Kajtek i Koko” będzie można licytować na aukcji już od 500 zł. Z kolei fanów serialu „Kapitan Kloss” na pewno zainteresują plansze autorstwa Mieczysława Wiśniewskiego do serii o wyżej wymienionym tytule (ceny wywoławcze zaczynają się od 2 tys. zł).

Kajko i Kokosz - Festiwal czarownic, plansza komiksowa nr 2 B, 1981 r. / Materiały prasowe

Grudniowa aukcja została podzielona na dwie odsłony – „Plansze i ilustracja komiksowa” oraz „Ilustracja książkowa i satyryczna”. Drugi zeszyt przedstawia świetną szkołę polskiej ilustracji. Wśród prac znajdują się m.in. ilustracje do książek Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Krystyny Boglar i Juliana Tuwima. Wśród autorów można wymienić najwybitniejszych polskich ilustratorów: Ewę Salamon (autorkę m.in. ilustracji do wiersza „Czarna krowa w kropki bordo” Wandy Chotomskiej), Bohdana Butenko, Mirosława Pokorę, Jerzego Flisaka (autora m.in. ilustracji do książki Juliana Tuwima „Idzie Grześ”) czy Edwarda Lutczyna. Na aukcji będzie można kupić także folie animacyjne z kultowych bajek: „Zaczarowany ołówek”, „Reksio”, „Bolek i Lolek” czy „Przygody kota Filemona”. Ciekawostką są folie z oryginalnym, ręcznie malowanym tłem. Ceny wywoławcze ilustracji zaczynają się już od 300 zł.

Binio Bill, plansza komiksowa kontynuacji komiksu autorstwa Jerzego Wróblewskiego, 2017 r. / Materiały prasowe

Aukcja i wystawa przedaukcyjna „Plansze i ilustracja komiksowa” i „Ilustracja książkowa i satyryczna” odbędą się w nowej siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie.



Aukcje „Plansze i ilustracja komiksowa” i „Ilustracja książkowa i satyryczna”, 19 grudnia, godz. 19