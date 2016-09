Muranów, MDM, Centralny Dom Towarowy, Supersam i Dworzec Gdański. "Sen o mieście" na fotografiach Siemaszki

Warszawa, 1965. Miasto z lotu ptaka, ulica Juliana Marchlewskiego (obecnie aleja Jana Pawla II), skrzyżowanie z aleją Karola Świerczewskiego (obecnie aleja Solidarności). Fot. Zbyszko Siemaszko/FORUM

Muranów z lotu ptaka. Na zdjęciu pośrodku od dołu do góry widoczna ulica Juliana Marchlewskiego, czyli dzisiejsza aleja Jana Pawła II. To fragment Trasy N-S – o której przebiciu przez Muranów marzył już przed wojną prezydent Stefan Starzyński. Fotografia powstała w 1965 r. i widać na niej dwa oblicza architektoniczne miasta. Zabudowa u dołu zdjęcia to jeszcze socrealistyczne osiedle powstałe na rumowisku getta w latach 1949–1956 według projektu Bohdana Lacherta. Bloki widoczne u góry powstały już w latach 60. i mają skromną architekturę.



Wystawę "Sen o Mieście. Warszawa lat 50. i 60. na zdjęciach Zbyszka Siemaszki ze zbiorów Agencji FORUM" można oglądać na skwerze im. ks. Jana Twardowskiego u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej.