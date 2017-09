Takie zdjęcia Warszawy ukazywały się w zachodnioniemieckiej prasie po wojnie [FOTO]

Facebook 0

Google Plus 0

Wykop 0

Tweet zobacz zdjęcia (5) powiększ (1/6) MINIATURY Materiały prasowe







Warszawa na kolorowych zdjęciach z lat 60. Plac Wileński z pomnikiem „śpiących”, czyli Pomnikiem Braterstwa Broni, pierwszym w Warszawie ku czci żołnierzy Armii Czerwonej (pomnik odsłonięto 18 listopada 1945 roku, a usunięto z placu w 2011 roku z powodu budowy stacji II linii metra). Widoczna budka Milicji Obywatelskiej (ustawiano je na ważniejszych skrzyżowaniach i przy ambasadach). Fot. Hans Joachim Orth/Instytut Herdera



NOWA WYSTAWA PLENEROWA DOMU SPOTKAŃ Z HISTORIĄ (05–26.10.2017), Krakowskie Przedmieście (przed kościołem Wizytek), wstęp wolny Źródło: Materiały prasowe

Czy Warszawa lat 60. uchwycona na kolorowych kliszach zachodnioniemieckiego dziennikarza różni się od Warszawy z czarno-białych zdjęć polskich fotografów? Jakie miasto wyłania się z tych zdjęć? Wystawę "Migawki z Warszawy. Zdjęcia Hansa Joachima Ortha 1959–1970" tworzy blisko 90 nieznanych dotychczas w Polsce zdjęć ze zbiorów Instytutu Herdera oraz fragmenty artykułów o Warszawie, które ukazywały się w zachodnioniemieckiej prasie po wojnie. Prezentowane fotografie pochodzą z licznych podróży ich autora do Warszawy. Orth należał bowiem do niemałej grupy dziennikarzy z RFN, którzy od drugiej połowy lat 50. regularnie przyjeżdżali do Polski. Urodził się w Düsseldorfie w 1922 roku, a zmarł w 2012 roku.