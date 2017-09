Autoportret z małpami, Portret Diego Rivery i Autoportret MCMXLI – to niektóre z największych dzieł Fridy Kahlo, jakie od czwartku można oglądać w Poznaniu. „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” to pierwsza w Polsce wystawa prac tej meksykańskiej artystki. Polskim kontekstem wystawy będzie 70 fotografii Bernice Kolko – przyjaciółki Fridy, która towarzyszyła jej w ostatnich latach życia oraz 40 prac Fanny Rabel, która należała do czwórki najbliższych uczniów Kahlo.