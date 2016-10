Ideą Groupon jest zachęcanie ludzi do wyjścia z domu i zbierania unikalnych doświadczeń, dlatego cieszy nas, że możemy przyczynić się do częstszych wizyt Polaków w teatrach. Doceniamy ogromne zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez naszych klientów oraz partnerów podczas poprzednich edycji tego przedsięwzięcia i z radością patrzymy, jak z roku na rok przyłączają się do naszej inicjatywy kolejne instytucje – to dla nas olbrzymia motywacja, ale też wyzwanie. W obecnej odsłonie, miłośnicy sztuki teatralnej mogą cieszyć się wyborem niemal 10 000 biletów na spektakle z blisko 40 teatrów, w tym największej sceny w kraju, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie – powiedział Łukasz Ostrowski, Dyrektor Zarządzający Groupon w Polsce.

Nie tylko koszty okazują się barierą w dostępie do kultury. Okazuje się, że jedynie 5% z nas jest w teatrze raz w miesiącu, a 17% wybiera się na spektakl raz na kwartał. Poza kosztami, drugim najczęściej podawanym powodem nieuczęszczania do teatru jest brak czasu. Niemal 1/5 ankietowanych nie umie wygospodarować chwili na spotkanie z kulturą. A przecież teatr poszerza horyzonty i rozwija nas emocjonalnie (54%) pozwalając jednocześnie przyjemnie spędzić wieczór z najbliższymi (47%). Tutaj z pomocą przychodzi Groupon, dzięki któremu bilety są na wyciągniecie ręki, bez wychodzenia z domu i bez stania w kolejkach - zachęcając do „kupowania online, a przeżywania offline”.