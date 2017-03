Dyrekcja Teatru Powszechnego dopełniła wszystkich wymogów prawnych, informując zarówno o treści spektaklu, jak i dostępności ze względu na wiek widzów - mówi w rozmowie z MarketNews24 mec. Konrad Orlik z kancelarii prawnej Kochański Zięba i Partnerzy (KZP).

Jest to ocena jednej z największych kancelarii prawniczych działających w Polsce. KZP została nominowana do tytułu "Kancelaria Roku: Europa Środkowa" przyznawanego przez najbardziej prestiżowy międzynarodowy magazyn prawny "The Lawyer", w organizowanym corocznie konkursie "The European Awards".

Prokuratura Warszawa-Praga wszczęła wprawdzie postępowanie przeciw Teatrowi Powszechnemu, co jednak prawnik z KZP komentuje tak: - Wolność sumienia i wyznania powinna być tak samo chroniona, jak wolność słowa i wypowiedzi artystycznej.