Przed chwilą powołałem Marka Mikosa na dyrektora Narodowego Teatru Starego w Krakowie zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej i także zgodnie z programem, który był zaprezentowany w trakcie konkursu. Przedstawiamy jako dyrektora artystycznego pana Michała Gieletę - powiedział Gliński.

Mikos obejmie stanowisko 1 września br.

9 maja krytyk teatralny Marek Mikos został rekomendowany przez komisję konkursową na nowego dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Mikos na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych zaproponował kandydaturę Michała Gielety. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął minister kultury. Kadencja obecnego dyrektora Jana Klaty kończy się w sierpniu.

Sprawa zmiany dyrektora Starego Teatru była tematem spotkania ministra kultury z przedstawicielami zespołu teatru, które odbyło się 18 maja w MKiDN. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Anna Dymna, Dorota Segda, Marta Nieradkiewicz, Adam Nawojczyk, Michał Majnicz, Marcin Czarnik i Tadeusz Kulawski. Rozmowa dotyczyła przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Narodowego Teatru Starego oraz sytuacji wynikłej w następstwie jego rozstrzygnięcia i objęcia placówki przez Marka Mikosa i Michała Gieletę.

We wtorek przed podpisaniem nominacji Marka Mikosa, związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza Starego Teatru, wydał specjalne oświadczenie, w którym przedstawiciele Komisji Zakładowej stwierdzili, że nie mieli okazji (także w procedurze konkursowej), by wypowiedzieć się nt. potencjalnych szefów Narodowego Starego Teatru. Nie dała nam na to szans również procedura konkursowa.

Związek zapowiedział, że w środę o godz. 14 cały zespół artystyczny Starego Teatru spotka się, by podjąć decyzje ws. określenia wspólnego stanowiska. Spotkanie będzie zamknięte dla mediów.

Pod odczytanym we wtorek oświadczeniem podpisały się 34 osoby(18 z zespołu aktorskiego i 16 pracowników administracji i innych pionów teatru). W sumie zespół Starego Teatru liczy blisko 180 osób.

Marek Mikos (ur. w 1959 r.) w Krakowie to krytyk, dziennikarz, menadżer, animator kultury oraz autor książek o tematyce teatralnej. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2010-11 był kierownikiem literackim Teatru Ludowego, a w latach 2005-09 i 2012-16 dyrektorem TVP Kielce. Przez wiele lat publikował w "Gazecie Wyborczej".

Michał Gieleta (ur. w 1974 r.) w Warszawie to reżyser pracujący głównie na scenach brytyjskich i amerykańskich. Studiował m.in. na Uniwersytecie Mediolańskim i Uniwersytecie w Oxfordzie, a wśród jego mentorów byli Giorgio Strehler, Franco Zeffirelli i Richard Eyre. Spektakle dramatyczne i operowe realizował m.in. w National Theatre Studio, Chicago Opera Theater oraz na West Endzie. Reżyserował także polskie sztuki współczesne.

Kadencja obecnego dyrektora Jana Klaty upływa z końcem sierpnia. Klata jest dyrektorem Starego Teatru od 2013 r. Na stanowisko powołał go w lipcu 2012 r. ówczesny szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.