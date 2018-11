O nowym projekcie, Borys Szyc poinformował przy okazji swoich 40-tych urodzin

Kochani! Dziś kończę 40 lat. Niewiarygodne jak szybko to zleciało... Czas leci nieubłaganie więc nie można czekać ze spełnianiem marzeń. Od paru lat pracuję nad pomysłem nowoczesnej platformy dla teatru. Platformy, która przybliżała by Wam sztukę, spektakle i koncerty i to najlepiej na żywo...w internecie! Otwieramy dziś wirtualną scenę, na którą będziemy zapraszać artystów z całej Polski, gościć z kamerami na najlepszych scenach i pokazywać Wam sztukę gdziekolwiek będziecie. Zobaczycie kulisy i wszystko to, czego normalnie nie widać... Najlepszym prezentem jaki mógłbym dostać, jest Wasza obecność!- napisał aktor na Instagramie

Jarosław Kuźniar zaś opisał, jak wyglądały prace nad platformą:

Regularne burze mózgów, doprecyzowywanie szczegółów praw autorskich, budowanie zespołu współpracowników, a przede wszystkim pozyskiwanie teatrów do współpracy i budowanie programu to tylko jedne z wielu zadań, którymi zajmowaliśmy się od kilku miesięcy

W radzie programowej #TheMuBa zasiadają Łukasz Maciejewski – krytyk teatralny oraz Andrzej Pągowski – twórca znaku i identyfikacji graficznej.

Jak czytamy w materiałach prasowych, comiesięczny repertuar innowacyjnej platformy internetowej #TheMuBa do końca 2018 roku to spektakl „Inne Rozkosze” transmitowany LIVE z Teatru Stu w Krakowie, wyjątkowy koncert World Orchestra Grzecha Piotrowskiego zarejestrowany ekskluzywnie dla platformy #TheMuBa w Teatrze Wielkim Operze Narodowej oraz „Ucho, gardło, nóż” LIVE z Teatru Polonia Krystyny Jandy w Warszawie.

Kupując e-bilet będzie można uczestniczyć w spektaklu LIVE i / lub mieć dostęp do nagrania przez kolejny weekend. Bonusem dla zalogowanych użytkowników będą materiały pokazujące teatr, aktorów i całą produkcję od kulis. Także wywiady z nimi i dodatkowe video. Platforma będzie dostępna na wszystkich urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Koszt jednorazowego e-biletu od 19.90 zł.