Informacja o tym, że powieść polskiej pisarki znalazła się na liście nominowanych do prestiżowej nagrody, została podana w marcu. Dziś ogłoszono nazwisko laureatki.

Olga Tokarczuk stała się jednocześnie pierwszym polskim zwycięzcą tej nagrody w historii.

Międzynarodowa Nagroda Bookera to prestiżowe literackie wyróżnienie przyznawane w Wielkiej Brytanii autorowi najlepszej książki przetłumaczonej na język angielski. Autor i tłumacz nagrodzonej książki otrzymują 50 tys. funtów do podziału.

Na krótkiej liście nominowanych znalazły się także książki dwóch byłych triumfatorów Bookera, Węgra Laszlo Krasznahorkaia ("The World Goes On") i Han Kang z Korei Południowej ("The White Book"), a także Irakijczyka Ahmeda Saadawi ("Frankenstein w Bagdadzie"), Francuzki Virginie Despentes ("Vernon Subutex 1") i Hiszpana Antonio Munoza Moliny ("Like A Fading Shadow").

Powieść "Bieguni" została wydana w języku angielskim jako "Flights", a przełożyła ją Jennifer Croft. Książka na Wyspach Brytyjskich ukazała się w maju 2017 roku nakładem wydawnictwa Fitzcarraldo Editions. W Polsce zaś trafiła na półki księgarń w 2007 roku.

„The News on Sunday” w recenzji książki napisał, że "Bieguni" to powieść, która sprawi, że będziesz bardziej zadowolony, bardziej wolny, delikatniejszy, uczyni cię też lepszym kochankiem. Czy niedokończone zdanie może być zaczątkiem całej ideologii? Czy z urwanych fragmentów poezji można nauczyć się życia? Przykładem na to są właśnie "Bieguni" - postrzępione historie, wycinanki, winiety, sylwetki, montaże, które pokazują, że tak, naprawdę można. "Bieguni" to doskonale uformowana powieść, Tokarczuk niby od niechcenia, bez wysiłku najpierw dekonstruuje, a następnie rekonstruuje całe czasoprzestrzenne relacje”.