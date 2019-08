Nominowane książki wybrało jury pod przewodnictwem Petera Florence spośród 151 książek, które wydano (lub zostaną wydane) w Wielkiej Brytanii od października 2018 do 30 września 2019 roku.

Wśród nominowanych książek znalazła się m.in. powieść "The Testaments" Margaret Atwood (Kanada) - długo oczekiwana kontynuacja "Opowieści podręcznej" (książka jest w planach wydawniczych Wielkiej Litery na jesień tego roku), a także najnowsza książka Salmana Rushdiego pt. "Quichotte" (polski przekład opublikuje Rebis w przyszłym roku).

Z pisarzy znanych w Polsce na liście można znaleźć nową powieść Jeanette Winterson - "Frankissstein" (Wielka Brytania), książkę tureckiej pisarki Elif Shafak - "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World". W polskich przekładach zaistnieli też nominowany za "The Wall" Brytyjczyk John Lanchester (w 1997 roku wydano jego powieść "Cnym rozkoszom"), Deborah Levy z Wielkiej Brytanii nominowana za powieść "The Man Who Saw Everything" (autorka znana polskim czytelnikom z tomu opowiadań "Gorące mleko") i Nigeryjczyk Chigozie Obioma z "An Orchestra of Minorities", którego "Rybacy" ukazali się w Polsce.

Na liście nominowanych są też "Night Boat to Tangier" irlandzkiego pisarza Kevina Barry'ego, "My Sister, The Serial Killer" Nigeryjki Oyinkan Braithwaite, "Ducks, Newburyport" Lucy Ellmann z USA, "Girl, Woman, Other" Brytyjczyka o nigeryjskich korzeniach Bernardine Evaristo, i "Lanny" Maxa Portera z Wielkiej Brytanii.

Krótka lista nominowanych zostanie ogłoszona 3 września, a autorzy, którzy się na niej znajdą, otrzymają 2,5 tys. funtów. Zwycięzcę poznamy 14 października podczas gali w Londynie. Laureat nagrody otrzyma 50 tys. funtów.