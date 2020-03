Powieść "Na zarazę Zarazek" dostępna jest na stronie www.nazarazezarazek.pl. Pierwszy odcinek napisał Twardoch, kolejny Orbitowski.

"To humorystyczna opowieść improwizowana na bieżąco, codziennie. Piszemy ją na zmianę. Nie ustalamy niczego z wyprzedzeniem, zaskakujemy siebie nawzajem tak samo, jak chcemy zaskakiwać i bawić czytelników, samemu również bawiąc się pisaniem" - podali pisarze.

"Nie wiemy, gdzie nas ta historia poprowadzi" - stwierdził Twardoch, zachęcając na Facebooku do wsparcia zbiórki charytatywnej na wsparcie walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. "Jeśli się Państwu spodoba, a pieniądze jakoś dziwnie uwierają Was na koncie, to prosimy rozważyć wsparcie godnych inicjatyw, do których linki znajdziecie na stronie w dziale +Pomysł+" - podał autor "Morfiny" i "Króla".

"Tymczasem zapraszamy do świata fascynujących i dziwnych przygód detektywa Zdzisława Zarazka. Ciąg dalszy nastąpi, na razie dwa odcinki, kolejny już jutro, link znajdziecie zaś w komentarzu. Zachęcamy do udostępniania" - dodał Twardoch.

Łukasz Orbitowski - autor m.in. "Innej duszy" i "Kultu" - dodał z kolei: "Zastanawialiśmy się, co by tu zrobić, aby rozjaśnić te smutne dni sobie, ale i Wam wszystkim. W ten sposób narodził się detektyw Zdzisław Zarazek, jego biuro i sprawy, które musi prowadzić".

"Proponujemy powieść pisaną na spontanicznie, epizodycznie i podług rozkazów serca. Kolejne rozdziały będziemy udostępniali w sieci, informując o tym na bieżąco. Nie pobieramy i nie zamierzamy pobierać żadnych opłat za tę opowieść" - napisał na Facebooku Orbitowski, również zachęcając do wpłat na zbiórkę charytatywną celem wsparcia walki z pandemią. "Stosowne linki znajdują się na stronie, w zakładce POMYSŁ. Pozostaje mi zaprosić do lektury" - dodał.