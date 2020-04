W Wielkiej Brytanii książka Szczepana Twardocha została wydana pod tytułem "The King Of Warsaw". Prestiżowy brytyjski "The Times" uznał ją za powieść kwietnia. To oczywiście tytuł uznaniowy, przyznawany przez redakcję, ale na pewno przełoży się na wzrost zainteresowania powieścią polskiego pisarza.

Jak zauważają też obserwatorzy - świadczy o niezwykłej sile polskiej literatury na Wyspach. Zanim Olga Tokarczuk otrzymała literacką nagrodę Nobla, właśnie w Anglii była wielokrotnie uznawana za jedną z najważniejszych autorek na świecie.

"Król" Szczepana Twardocha trafił do sprzedaży w języku angielskim także na rynek amerykański. Na tamtejszym rynku powieść zauważył go m.in. The New York Times.

W tym roku powinniśmy w Polsce doczekać się premiery serialu na podstawie "Króla". Ekranizacją zajął się Canal +.