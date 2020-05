Z powodu pandemii koronawirusa nominacje przedstawiono w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej NLG.

Do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej Gdynia zgłoszono 537 książek. To rekordowa liczba w historii tego konkursu. W kategorii eseistyka wpłynęły 103 tytuły, poezja – 193, proza - 134, przekład - 107. Wszystkie pozycje zostały opublikowane w 2019 r.

„Jury docierało się w nowym składzie już drugi rok. W naszych dyskusjach, które od marca przeniosły się na forum mailowe, było w tym roku wyjątkowo wiele ognia - rzecz jasna +przyjaznego+. Jurek Jarniewicz, który wszystkie nasze maile ściągnął w jeden dokument, twierdzi, że uzbierało się tego ponad pięćdziesiąt stron. Z tej nadzwyczaj żywej, choć medialnie zapośredniczonej, debaty wyłoniły się nasze piątki" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym przewodnicząca Kapituły prof. Agata Bielik-Robson.

W kategorii esej o tegoroczną Nagrodę Literacka Gdynia ubiegają się "Donikąd. Podróże na skraj Rosji" Michała Milczarka, "Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota" Pawła Piotra Reszki, "Wolność, równość, przemoc. Czego nie chcemy sobie powiedzieć" Agaty Sikory, "Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce" Pawła Sitkiewicza oraz "Patyki, badyle" Urszuli Zajączkowskiej.

W kategorii poezja o laur 15. NLG rywalizować będą "Bailout" Tomasza Bąka, "Kalendarz majów" Konrada Góry, "Nareszcie możemy się zjadać" Moniki Lubińskiej, "Świergot" Marcina Mokrego oraz "Mocne skóry, białe płótna" Joanny Oparek.

Nominacje w kategorii proza otrzymały "Zdrój" Barbary Klickiej, "Pustostany" Doroty Kotas, "Klub snów" Katarzyny Michalczak, "Cieśniny" Wojciecha Nowickiego oraz "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli" Radka Raka.

Pięć nominowanych tłumaczy Wawrzyniec Brzozowski za przekład z języka francuskiego "W poszukiwaniu utraconego czasu. W cieniu rozkwitających dziewcząt" Marcela Prousta, Leszek Engelking za spolszczenie wyboru poezji "Księga pocałunków" czeskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla Jaroslava Seiferta, Grzegorz Franczak za tłumaczenie z włoskiego tomu wierszy "Radość katastrof" Giuseppe Ungarettiego, Beata Kubiak Ho-Chi za spolszczenie z jęz. japońskiego powieści „Wyznanie maski” Yukio Mishimy oraz Piotr Sommer, który dokonał tłumaczenia z angielskiego "Co robisz na naszej ulicy" Charlesa Reznikoffa.

Tegorocznych laureatów 15. Nagrody Literackiej Gdynia poznamy 28 sierpnia. Gala finałowa będzie miała miejsce w Muzeum Emigracji w Gdyni. Poprzedzi ją kolejna edycja festiwalu "Miasto Słowa", który zaplanowano od 24 do 30 sierpnia.

"Piętnastolecie to dobry moment na podsumowania i namysł nad przyszłością (...) Tym naszym rocznicowym refleksjom towarzyszyć będzie nie tylko dwadzieścia nominowanych w tym roku tytułów, ale też książka specjalnie przygotowana na tegoroczną edycję: +Prognoza niepogody – literatura polska w XXI wieku+ to pierwsza próba podsumowania tego, co wydarzyło się w literaturze polskiej ostatnich lat, a czemu towarzyszyła Nagroda Literacka Gdynia” – poinformował prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Nagrodę Literacką Gdynia ustanowiono w 2006 r. Jest przyznawana autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. W 2014 r. - po raz pierwszy w historii konkursu - pojawiła się nowa, nagradzana kategoria, którą jest przekład na język polski. Nagrodę stanowią pamiątkowe statuetki - Kostki Literackie - oraz 50 tys. zł.