Festiwal odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia w Warszawie. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na stronie internetowej oraz na kanale YouTube festiwalu.

Na wydarzenie zostało zaproszonych dziesięciu autorów z zagranicy. Jednym z nich jest Dawid Grosman, uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy izraelskich, laureat prestiżowych nagród literackich, w tym Międzynarodowej Nagrody Bookera przyznanej w 2017 r. za powieść "Wchodzi koń do baru".

Obok powieści ma w dorobku literaturę faktu, eseje, książki dla dzieci i artykuły dla najważniejszych tytułów prasowych na świecie. Międzynarodową sławę przyniosła mu trzecia powieść "Patrz pod: Miłość" przetłumaczona na angielski w 1989 roku. "The New York Times" przyrównał ją do takich książek, jak "Wściekłość i wrzask" Williama Faulknera, "Blaszany Bębenek" Güntera Grassa i "Sto lat samotności" Gabriela Garcia Marqueza. Spotkanie z autorem zaplanowano na niedzielę, 30 sierpnia na godz. 18.

Z czytelnikami spotka się także szwedzka dziennikarka śledcza, która ujawniła skandal seksualny i korupcyjny w Akademii Szwedzkiej - Matilda Gustavsson. Jej reportaż, który ukazał się w listopadzie 2017 r. w dzienniku "Dagens Nyheter" wywołał najpoważniejszy kryzys od początków istnienia organizacji przyznającej Literacką Nagrodę Nobla. Na skutek ujawnionych przez Gustavsson faktów Akademia Szwedzka nie wskazała laureata w roku 2018. Reporterka odebrała Grand Prize For Journalism – najważniejsze wyróżnienie dziennikarskie w Szwecji. Czytelnicy będą mogli posłuchać Gustavsson w sobotę, 29 sierpnia, o godz. 16.

Gwiazdą festiwalu będzie także nigeryjski pisarz Chigozie Obioma, który dwukrotnie znalazł się w finale Międzynarodowego Bookera – w 2015 r. za debiutanckich "Rybaków", a cztery lata później za "Orkiestrę istot pomniejszych".

Obioma mówi czterema językami. Zna język swych przodków – igbo, a także język joruba, pisze po angielsku, opanował też turecki, bo studiował we wschodniej części Cypru. Autor wiąże w swoim pisarstwie współczesność z warstwą mitologiczną i afrykańską kosmologią, tworzy historie tragiczne. Publikuje eseje w brytyjskiej prasie, m.in. w "The Guardian" i "The New Statesman". Rozmowa z pisarzem w sobotę, 29 sierpnia, o godz. 20.

Na liście zagranicznych gości festiwalu znalazła się także m.in. szwedzka pisarka, poetka i dramatopisarka Agneta Pleijel, wielokrotnie nagradzana (w tym Nagrodą Nordycką Akademii Szwedzkiej, nazywaną "małym Noblem"), kanadyjska ginekolożka położniczka ze specjalizacją w leczeniu bólu, autorka książki "Biblia waginy" Jen Gunter oraz brytyjska wizjonerka żywienia i miast przyszłości, autorka rewolucyjnych koncepcji zmian społecznych i ekonomicznych poprzez jedzenie Carolyn Steel.

Cały program festiwalu dostępny jest na stronie: https://bigbookfestival.pl/.

Hasło tegorocznej edycji to: "czysta miłość # pure love". "Big Book Festival celebruje książki jako wielką i łagodną siłę miłości. Literatura nie krzywdzi – otwiera, łączy, zachwyca. Czytamy bez uprzedzeń i podziałów. Z zaangażowaniem, oddaniem i namiętnością" – deklarują organizatorzy.