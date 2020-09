Z powieścią Olgi Tokarczuk konkurują książki: brytyjskiej pisarki Pat Barker "The Silence of the Girls" (Hamish Hamilton Ltd.), irlandzkiej autorki Anny Burns "Milkman" (Faber & Faber / Graywolf Press), irańsko-francuskiej powieściopisarki Negar Djavadi "Disoriental" (Europa Editions), kanadyjskiej autorki Esi Edugyan "Washington Black" (Serpents Tail Ltd., HarperCollins Canada, Alfred A. Knopf), amerykańskiej pisarki i wykładowczyni Tayari Jones "An American Marriage" (Algonquin Books), francuskiego autora Edouarda Louisa "History of Violence" (Harvill Secker), amerykańskiej pisarki chińskiego pochodzenia Sigrid Nunez "The Friend" (Virago Press Ltd.), amerykańskiego autora Tommy'ego Orange'a "There There" (Harvill Secker, Alfred A. Knopf, McClelland & Stewart Inc) oraz hinduskiej pisarki i dziennikarki Anuradha Roy "All the Lives We Never Lived" (MacLehose Press / Atria Books).

Laureat Międzynarodowej Literackiej Nagrody Dublińskiej 2020 zostanie ogłoszony 22 października podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury w stolicy Irlandii.

"Świętująca 25-lecie nagroda jest najcenniejszą coroczną nagrodą na świecie za dzieło literackie opublikowane w języku angielskim. Jej wartość wynosi 100 tys. euro. Jeśli przypadnie przekładowi, autor otrzymuje 75 tys. euro, a tłumacz – 25 tys. euro" - poinformowano na stronie Instytutu Książki (IK).

Powieści, które znalazły się na tegorocznej krótkiej liście kandydatek do nagrody, zostały nominowane przez biblioteki publiczne Kanady, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Jamajki, Nowej Zelandii, Polski, Wielkiej Brytanii i USA.

Powieść Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych" ukazała się w 2009 r. nakładem Wydawnictwa Literackiego. Angielski przekład powieści dokonany przez Antonię Lloyd-Jones opublikowano pt. "Drive Your Plow over the Bones of the Dead" w Londynie w 2018 r.