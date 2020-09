O wyłonieniu książek zakwalifikowanych do finału Literackiej Nagrody Europy Środkowej poinformowała w piątek Aleksandra Konopko z Wrocławskiego Domu Literatury. W tym roku jury wybierało finałową siódemkę spośród 131 pozycji, które zostały zakwalifikowane do nagrody.

Reklama

W finale nagrody polską prozę reprezentują: „Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota” Pawła Reszki oraz „Stramer” Mikołaja Łozińskiego. W finale znalazły się również: „Granica. Na krawędzi Europy” bułgarskiej pisarki Kapki Kassabovej, „Dzieci Kronosa” rosyjskiego prozaika Siergieja Lebiediewa, „Zapomnienie” Ukrainki Tani Malarczuk, „Moja Jugosławia” słoweńskiego pisarza Gorana Vojnovicia oraz „Internat” Ukraińca Serhieja Żadana.

Dla wszystkich autorów, którzy znaleźli się w finale Angelusa po raz pierwszy przewidziane są nagrody pieniężne wynoszące 5 tys. zł. Zwycięzca otrzyma tradycyjnie 150 tys. zł. Nazwisko laureata nagrody zostanie ogłoszone 17 października, podczas wspólnej gali Angelusa i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tegoroczna gala – jak podali organizatorzy – ma być kulminacją kilkutygodniowego maratonu festiwali i wydarzeń literackich, w skład których wejdą m.in. obchody rocznicy przyznania Nobla Oldze Tokarczuk, Bruno Schulz. Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius, wydarzenia wokół nagród Angelus i Silesius, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania czy Wrocław Marsz do Księgarń.

Angelus trafia co roku także do autorki lub autora przekładu zwycięskiej książki na język polski. W przypadku, gdy laureatem jest pisarz z Polski, jury wskazuje tłumacza innej z finałowych pozycji. Nagroda za przekład od tego roku uległa podwyższeniu i wyniesie 40 tys. zł.

Od 2014 r., dla uhonorowania Natalii Gorbaniewskiej, rosyjskiej poetki i dziennikarki, która była pierwszą przewodniczącą jury Angelusa, w plebiscycie internetowym przyznawana jest nagroda jej imienia. Do tej pory wyróżnienie to miało charakter symboliczny. Od tego roku laureat lub laureatka nagrody zostanie zaproszona na koszt organizatora i fundatora Angelusa na trzymiesięczne stypendium pisarskie do Wrocławia.

Angelus jest nagrodą dla pisarzy pochodzących z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności. Przyznawana jest za najlepszą książkę prozatorską wydaną w języku polskim w roku poprzednim. Organizatorem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus jest Wrocławski Dom Literatury.