Seria „Listy do M.” już od blisko dekady cieszy się wielką popularnością wśród Polaków. Pierwsze trzy części przyciągnęły do kin blisko 9 milionów widzów, którzy zachwycili się filmowymi bohaterami. Teraz poznamy nieznane dotąd fakty i przygody z życia dwojga z nich, Kariny (Agnieszka Dygant) i Szczepana (Piotr Adamczyk). Para powróci w zabawnym i wciągającym słuchowisku Storytel Original „Między Listami”.

Małżeństwo Lisieckich nie raz zaliczało wzloty i upadki. Karina „wzlatywała” w objęciach Świętego Mikołaja o imieniu Mel, a Szczepan „upadał” dosłownie... z dachu budynku. Mimo to, są razem, mimo to – chcą być razem. By jednak miłość zwyciężyła, nad związkiem trzeba pracować. Najlepiej w asyście specjalisty. I tak w dobie kolejnego kryzysu para trafia na terapię.

Na kanapie u psychologa, w którego wciela się Jarosław Boberek, wyjdą na jaw różne życiowe tajemnice dwojga bohaterów. A dla Was mamy fragment słuchowiska Storytel „Między Listami”, w którym Karina i Szczepan opowiadają bardzo pikantną historię początków ich związku. Posłuchajcie. Tego nie było w żadnej z trzech części romantycznej komedii „Listy do M…”